Eşme’nin kültürel zenginliklerini uluslararası arenaya taşıyan festival, ikinci gününde de büyük ilgi gördü. Festival alanı, her yaştan katılımcıyı eğlendiren etkinlikler ve yarışmalarla dolup taştı. Günün sonunda, Anadolu Rock müziğinin güçlü sesi Haluk Levent’in performansı izleyicilere unutulmaz anlar yaşattı.

Renkli etkinliklerle festival alanı şenlendi

Festivalin ikinci gününde, her yaş grubuna hitap eden çeşitli etkinlikler katılımcıları eğlendirdi. Kukla Tiyatrosu, Bilim Atölyesi, Sanat Atölyesi, Yüz Boyama Atölyesi, Mini Disko, Geleneksel Sokak Oyunları, Masal Bahçesi ve Palyaço Show gibi aktiviteler, festivale renk kattı.

Kilim yarışması

Günün ilk programında, Eşmeliler tarafından festivale katkı sağlamak amacıyla getirilen el emeği kilimlerin ödül töreni düzenlendi. Törene, Eşme Belediye Başkanı Yılmaz Tozan, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım, İzmir Karabağlar Belediye Başkanı Emine Helil Kınay ve Alaşehir Belediye Başkanı Ahmet Öküzcüoğlu katıldı. Sergilenen birbirinden güzel kilimlerden seçilen Mahmut Kılınç, Fatoş Sicim ve Kezban Diker’in kilimleri, ödüle layık görüldü. Katılımcılar, bu nadide kilimleri yakından inceleme fırsatı buldu.

Yöresel lezzetler yarışması

Festivalin bir diğer heyecan verici etkinliği olan "En Güzel Balkon Yarışması" ödül töreninde genç yarışmacı Ümmü Naz Sert birincilik ödülünü kazandı. Ardından, jüri üyeleri arasında eski MasterChef yarışmacıları Esra Tokelli, Barbaros Yoloğlu ve Alican Sabunsoy’un bulunduğu Yöresel Lezzetler Yemek Yarışması gerçekleştirildi. Yarışmacılar, Uşak’ın ünlü tarhana çorbası da dahil olmak üzere evlerinde hazırladıkları yemekleri jüriye sundu. Her kategorinin birincisine çeyrek altın ödülü takdim edildi.

Halk oyunları ve akşam konserleri

Festivalin ikinci gününde sahne alan halk oyunları ekipleri, hem yerli hem de yabancı grupların katılımıyla izleyicilere coşkulu anlar yaşattı. Akşam saatlerinde ise müziğin ritmi arttı. Radyoların sevilen sesi Duygu Atakan ve ardından sahneye çıkan Haluk Levent, festival alanını adeta salladı. Haluk Levent, hit parçalarını izleyicilerle birlikte söyleyerek festivalin coşkusunu doruğa çıkardı.

Konserin sonunda, Eşme Belediye Başkanı Yılmaz Tozan, Haluk Levent’e festivaldeki katkısı için teşekkür ederken, programa katılan Belediye Başkanlarına günün anısına Eşme kilimi hediye etti.