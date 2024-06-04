Kazanın Elvanlar Mahallesi yakınlarında Eşme-Uşak karayolunda meydana geldiği bildirildi. M.A.G. idaresindeki hafif ticari araç, karayola çıkış yapan F.B. yönetimindeki otomobille çarpıştı.

Çarpışmanın etkisiyle her iki araç da savruldu. Kazayı fark eden vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ekipleri, itfaiye ve polis sevk edildi.

Yaralı 6 kişi ambulanslarla Eşme Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Kazada ağır yaralanan otomobil sürücüsü F.B. ve hafif ticari araçtaki bir yolcu ise ilk müdahalelerin ardından Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.

Olayda yaralanan diğer 4 kişinin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kazanın nedeni henüz bilinmiyor

Kazanın nedeni henüz netlik kazanmadı. Polis ekipleri kaza yerinde incelemelerini sürdürürken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kazadan dolayı Eşme-Uşak karayolunda bir süre trafik yoğunluğu yaşandı. Trafik ekipleri tarafından yönlendirme çalışmaları yapıldı.