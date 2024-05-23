DEVA Partisi İzmir Milletvekili Ösen, TBMM'de yaptığı konuşmada, esnaf kefalet kredilerindeki faiz artışının iflas sürecini hızlandırabileceğini belirtti.

Ösen, hükümetin ekonomi politikalarını sert bir dille eleştirerek, esnafın yaşadığı sorunların çözümünde yapısal reformların önemine vurgu yaptı. Plansız ekonomi ve sıcak paraya bağımlı kur politikasının olumsuz etkilerine işaret eden Ösen, ekonomik dengesizliklerin altında yatan nedenlere odaklanılması gerektiğini vurguladı.

Reformların önemi vurgulandı

Ösen, ekonomik istikrarın sağlanması için yapısal reformların atılmasının gerekliliğine dikkat çekerek, hükümeti samimi ve ilkeli adımlar atmaya çağırdı. Milletvekili Ösen, TBMM'de yaptığı konuşmada, esnafın kefalet faizlerindeki artışın vahim sonuçlar doğurabileceğini belirterek, hükümetin ekonomi politikalarını sert bir dille eleştirdi.