Keşan Sebze Bakkal ve Manavlar Odası Başkan Vekili Mustafa Çakır, 9 günlük bayram tatilinin sona ermesinin ardından değerlendirmelerde bulundu.Erdoğan DEMİR / EDİRNE (İGFA) - KeşanSebze Bakkal ve Manavlar Odası Başkan Vekili Mustafa Çakır, ilçede bayramda uzun yıllar karşılaşılmayan bir kalabalığın yaşandığını ve bunun sebebinin okulların kapanması ve yaz tatilinin başlaması olduğunu söyledi.

Bayram hareketliliğinin sahil kesimlerde daha da yoğunlaştığını ve trafikte aşırı bir yoğunluğa neden olduğunu belirten Çakır, bazı misafirlerin bulundukları çevrede çöp artışına, kanalizasyon sorununa ve düzensiz konaklamaya neden olduğuna dikkat çekti.

Çakır, bayramda belediyenin şehirde ve sahillerde yoğun bir şekilde çalıştığını ve emeği geçenlere teşekkür etti. Saros'un aşırı yüklenmeye dayanamama tehlikesine işaret eden Çakır, bu konunun ilgili makamlarla tartışılması ve çözüm üretilmesi gerektiğini vurguladı.

Saros'un bölgenin incisi ve gerdanı olduğunu ve herkesin stresten kurtulmak için buraya geldiğini hatırlatan Çakır, misafirleri daha iyi kazanmak ve korumak için konaklama ücretlerinin gözden geçirilmesi gerektiğini savundu.

ESNAFIN BAYRAM DEĞERLENDİRMESİ

Çakır, şehirdeki esnafların bayramı normal bir gün gibi yaşadıklarını ve bayram telaşının getirdiği hareketlilikten nasiplerini aldıklarını söyledi. Pazarcı esnafının bayram arifesinin mutluluğunu yaşadığını ve sahillerdeki kurulu pazar yerindeki esnafın da sunduğu hizmet ve ürünlerden dolayı halk tarafından olumlu karşılandığını belirtti. Çakır, zincir marketlerin şehir içinde ve sahillerde esnafa karşı amansız bir mücadele yürüttüğünü ve bunun esnafa zarar verdiğini ifade etti. Bu noktada duyarlı hemşerilere teşekkür eden Çakır, esnafı tercih ettikleri için vatandaşlara minnettar olduğunu söyledi.

BESİCİLİK SEKTÖRÜNDE SORUNLAR

Çakır, en üzücü noktanın ise besicilik işi yapan üyelerin kurbanlarının çoğunu satamadıklarını belirtti. Ekonominin getirdiği sorunlar ve emekli vatandaşların bayram öncesi alışveriş yapamamaları nedeniyle beklenen satışların gerçekleşmediğini anlatan Çakır, esnafın da bu bayramda bereketten yeterince yararlanamadığını ifade etti.

Çakır, bayramın esnaf için aileleriyle birlikte çalışmak zorunda kaldıkları bir durum olduğunu ve giderlerini karşılamak için bayramın onlar için büyük bir fırsat olduğunu söyledi.

Mustafa Çakır, bir bayramın daha geride kaldığını ve bayramların hatıra defterinde kalan anılar olduğunu belirterek, Kurban Bayramı'nın tüm esnaflara ve hemşerilere hayırlı olmasını diledi.