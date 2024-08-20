Karabağlar ilçesinde düzenlenen etkinlikte, İzmir Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkan Vekili Ali Üstün, projeye dair önemli açıklamalarda bulundu.

Üstün, NarPOS cihazının pilot bölge olarak seçilen İzmir'de esnafa ücretsiz olarak sunulacağını belirtti. Proje kapsamında, odaya kayıtlı tüm esnafa ücretsiz barkod sistemi ve yazılım desteği sağlanacak. Üstün, “NarPOS ile esnafımızın maliyetlerini azaltmayı ve işlerini büyütmelerine yardımcı olmayı hedefliyoruz. Bu projeyle, esnafımızın ülke ekonomimize daha fazla katkıda bulunmalarının önünü açacağımıza inanıyoruz,” dedi.

NarPOS Kurucu Ortağı İlyas Akça da projeye dair bilgiler verdi. Akça, "NarPOS, kafe, market, restoran, kantin, otel, pastane, okul gibi birçok satış noktası için sınırsız çözüm sunuyor. Esnafımızın işlerini bir adım ileriye taşıyacak bu teknoloji ile sektörlerinde daha başarılı olmalarını bekliyoruz,” şeklinde konuştu.