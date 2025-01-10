Esnaflıktan gelen babasından aldığı ilham ile mesleğini yapıyor

Ege TV’de yayınlanan Nehir Nagehan Sayal ile Sektör Ege programının son konuğu, aşçı Bilal Güneş oldu. Aşçılıkla ilgili deneyimlerini ve meslek hayatını samimi bir şekilde paylaşan Güneş, babasının esnaflık anlayışının kendisine ilham verdiğini belirtti. Ayrıca, eğitim almanın önemine vurgu yapan Güneş, gastronomi alanında geleceğe dair umut verici mesajlar verdi. Gıda sektöründeki kalite ve güven konusu üzerine de önemli uyarılarda bulunan Güneş, ucuzluğun getirdiği risklere dikkat çekti.

‘Babaların gölgesi yeter’

Babasını nasıl örnek aldığını anlatan Bilal Güneş, “Esnaflık açısından hep babam gibi olmak istedim. Mesleğe olan saygısı ve çizgisi çocukluğumdan beri beni hep etkiledi. Babaların gölgesi bile yeter. Oturup yanımda bir çay içmesi bile her şeye bedel. Çıraklıktan bu işe başladım. Sonra da güzel yollar kat ettik” dedi.

Eğitim almak önemli

Aşçılıkla ilgili tüm belgelerini başarıyla aldığını söyleyen Güneş, “Meslekte başarıyla yol aldıkça belediyenin ve devletin kurumlarının aracılığıyla bu işin belgelerini aldım. Buradan herkese sesleniyorum. Eğitim çok önemli. İnsanlar her sektörde eğitime önem vermeli diye düşünüyorum” ifadelerini kullandı.

Bilgiye aç bir insanım

Öğrencilere verdiği destekten de bahseden Bilal Güneş, “Okulların gastronomi alanında restoran bulmaları gerekiyor. İşi öğrenmek isteyenler oluyor. Bunun için de usta yetiştirici belgelerimiz var. Bize gelmek isteyenlere kapımız açık. Bu işin püf noktaları çok fazla. Bunun ticaretini herkes yapmamalı. Sağlık açısından nerede ne yiyeceğini, nasıl yiyeceğini tüketici de bilmek istiyor. Bunu bilinçsizce yapanların yapmamalarını talep ediyorum. Çok takdir ettiğim ve işi çok iyi bilen insanlar da var. Ben bilgiye aç bir insanım. İnsan hep bir şeyleri bilmek istiyor. Farklı lezzetlere açığım. İnsanların da hem bunlara açık olmasını hem de mesleğini yaparken daha ciddi olmasını diliyorum” diye konuştu.

Gıdada seçici olun

Gıda sektöründe lezzetin arka planda kaldığını vurgulayan Güneş, “İnsanlar artık ‘karnımı doyurayım lezzet önemli değil’ gözüyle bakıyor. Her şey uygulama üzerinden evlere gitmeye başladı. İnsanlar dışarı çıkmamaya başladı. Hayat pahalılığından şikayet ediyor insanlar. Restoranlar fiyat dengesini bulamıyor. Biz ortada gitmeye çalışıyoruz. Gıda sektöründe çok fazla hileler dönüyor. O yüzden insanlar yıllar önce ‘Ucuz etin yahnisi yavan olur’ diye boşuna dememişler. Kimse ucuzluğa kanmasın kesin bir illeti vardır. İnsanlar ceplerini acıtmayacak kadar seçici olsun. Biz bu konuda çok hassas davranıyoruz” uyarısında bulundu.

Talebe göre menü

Menüleri talebe göre planladıklarını da aktaran Bilal Güneş, sözlerine şöyle devam etti: “Hem çorba, hem döner hem kebap menümüzde yer alıyor. Talebe göre bir menü oluşturduk. Biz et kültürüyle büyüdüğümüz için bunu yemeklerimize de yansıtıyoruz. Herkes yemeklerimizden tatsın isteriz. İnşallah ekonomimiz düzelir ve insanlar daha çok dışarı çıkar gelip neşeli bir şekilde yemeklerini yerler.”

Hayallerim var ama…

Sektörle ilgili hayallerini de anlatan Aşçı Güneş, “Yurtdışında hizmet vermek istiyorum ama bu işin yükü de çok ağır. Gönül tabii ki şubeleşmek ister ama bir yandan da o işin yorgunluğunu düşünüyorsun. Hayallerim çok ama kabuğundan çıkmak zor” dedi.