İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin kararının yeniden gözden geçirilmesini isteyen esnaf odaları, basın açıklamasıyla yetkililere çağrıda bulundu.

İzmir Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (İESOB) öncülüğünde düzenlenen açıklamaya, İESOB Başkanvekili İhsan Esen’in yanı sıra İzmir Kuyumcular Odası Başkanı Murat Kurtuluş Buyrukçu, İzmir Kurukahveciler Odası Başkanı İlyas Gönen, İzmir Lokantacılar Odası Başkanı Doğan Kılıç, İzmir Gömlekçiler Odası Başkanı Olgun Aktaş, İzmir Elbiseciler ve Benzerleri Odası Başkanı Fatih Kıraç, İzmir Manifaturacılar Odası Başkanı Kemal Ateş, İzmir İnşaat Sanatkarları Odası Başkanı Bayraktar Erdem ve İzmir Terziler ve Konfeksiyoncular Odası Başkanı Mustafa Güvenli katıldı.

İş birliğine hazırız

Basın açıklamasında konuşan İESOB Başkanvekili İhsan Esen, yıkım kararının aceleye getirilmemesi gerektiğini vurguladı. Esen, “Büyükşehir Belediye Başkanımız Dr. Cemil Tugay’ın esnaf kesimine olan samimi yaklaşımını biliyoruz. Bu konuda da esnaf teşkilatıyla görüş alışverişinde bulunarak hem esnafı hem de vatandaşlarımızı mağdur etmeyecek bir çözüm getireceğine inanıyoruz. Önceliğimiz otoparka alternatif yaratmak. İş birliğine hazırız ve Büyükşehir’in çağrımıza duyarsız kalmayacağına inanıyoruz” ifadelerini kullandı.

Yıkım bölgeyi kilitler

Geçmişte otoparkın riskli yapı olarak nitelendirildiğini hatırlatan Esen, çevre, şehircilik ve iklim değişikliği Bakanlığı’nın “güçlendirilebilir” onayı vermesi sonrası yıkımdan vazgeçildiğini söyledi. Esen, “Otopark bu süreçte kullanıldı ve herhangi bir sorun yaşanmadı. Kentin merkezindeki otopark, iş merkezi konumundaki bölgede büyük bir ihtiyacı karşılıyor. Günde yaklaşık 3 bin 500 araç burada park ediyor. Bu otopark Kemeraltı başta olmak üzere çevre esnafı, bürolar ve vatandaşlar için hayati öneme sahip. Alternatif oluşturulmadan yapılacak yıkım, Çankaya’dan Bayramyeri’ne, Kemeraltı-Mezarlıkbaşı’ndan Konak’a kadar tüm bölgeyi felç eder” dedi. Ayrıca, otoparkın altında faaliyet gösteren 87 esnafın durumu da göz önüne alınması gerektiğini belirtti.

İlçelerden gelen vatandaşlar da etkileniyor

Açıklamaya katılan diğer oda başkanları, otoparkın sadece Çankaya ve Kemeraltı için değil, çevre ilçelerden gelen Ödemiş, Tire gibi bölgelerden gelen toptancı ve vatandaşlar için de önemli olduğunu vurguladı. Esnaf temsilcileri, “İzmir’de yaklaşık iki yüz bin esnafı ve çok sayıda vatandaşımızı ilgilendiren bu konuda Büyükşehir Belediyesi’nden anlayış ve sağduyu bekliyoruz” ifadelerini kullandı.