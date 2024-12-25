Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (ESOGÜ) Tıp Fakültesi Cerrahi Tıp Bilimleri Bölümü Ortopedi ve Travmatoloji Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Akın Turgut, sabah saatlerinde çalıştığı odasına geldi. Bir süre kendisinden haber alamayan mesai arkadaşları, Turgut'un odasını kontrol etti.

Anjiyo yapıldı, ancak kurtarılamadı

Turgut'un rahatsızlandığı fark edilir edilmez hemen müdahale edildi. Kısa sürede ESOGÜ Sağlık, Uygulama ve Araştırma Hastanesine kaldırılan Prof. Dr. Turgut'a burada anjiyo yapıldı. Ancak, operasyon sonrası yoğun bakım ünitesinde tedavisi süren Turgut, hayatını kaybetti.

Üniversite camiası derin üzüntü içinde

ESOGÜ Rektörlüğü'nden yapılan açıklamada, Prof. Dr. Turgut'un ani vefatı nedeniyle derin üzüntü duyulduğu belirtilerek, "Merhuma Allah'tan rahmet, ailesi, yakınları, öğrencileri ve üniversitemiz camiasına başsağlığı dileriz. Değerli hocamızı, üniversitemiz ve bilim dünyasına yapmış olduğu kıymetli katkılarından dolayı her zaman şükranla anacağız." ifadeleri kullanıldı.

Prof. Dr. Turgut'un, 2011-2015 yıllarında ESOGÜ Sağlık, Uygulama ve Araştırma Hastanesinde başhekimlik yaptığı öğrenildi.