Cumhuriyet Halk Partisi'nin 19 Mart sonrası başlattığı boykot çağrısında adı geçen kahve zinciri EspressoLab, sosyal medya üzerinden şirketi eleştiren isimlere karşı tazminat davası açtı. Eski CHP milletvekili Hüseyin Aygün ve görsel tasarımcı Mahir Akkoyun, kendilerine 200 bin TL’ye kadar maddi ve manevi tazminat talebiyle dava açıldığını duyurdu.

Boykot listesindeki EspressoLab'ten yasal hamle

19 Mart’ta İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun gözaltına alınmasının ardından CHP, iktidarla ilişkili olduğunu öne sürdüğü firmalara yönelik boykot çağrısı yaptı. Bu çağrıların hedefindeki markalardan biri olan EspressoLab, sosyal medyada kendisini hedef alan paylaşımlara karşı hukuki süreç başlattı.

Aygün ve Akkoyun dava açıldığını açıkladı

Eski CHP milletvekili Hüseyin Aygün sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, “EspressoLab, 19 Mart sonrası sosyal medyada boykot çağrısı yaptığım için dava açtı, tazminat istiyor” dedi. Görsel tasarımcı Mahir Akkoyun ise, “EspressoLab bana 200 bin TL’lik maddi ve manevi tazminat davası açmış” ifadelerini kullandı.

Marka değerini düşürme iddiası

EspressoLab tarafından yapılan suç duyurularında, "Müvekkil şirketin marka değeri düşmekle kalmayıp, hesap sahibi tarafından boykot çağrısında bulunularak şirketin ticari hayatı sekteye uğratılmak istenmiştir. Aynı zamanda kişilik hakları da ihlal edilmiştir" ifadelerine yer verildi.