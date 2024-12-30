Ünlü oyuncu Esra Dermancıoğlu, son olarak Siyah Kalp dizisinde izleyiciyle buluşmuş ve kariyerine bir yenisini eklemişti. Ancak Dermancıoğlu, şimdi bambaşka bir haberle gündemde. Katıldığı bir programda, Fransa'ya yerleştiğini ve burada yeni bir iş kurduğunu duyurdu.

Fransa'ya yeni bir başlangıç: "Türkiye'yi geride bıraktım"

Esra Dermancıoğlu, Fransa'da yeni bir yaşam kurduğunu açıkladı ve Türkiye'deki hayatına son verdiğini belirtti. "Ev kalmadı, Türkiye'deki her şey kapandı" diyen Dermancıoğlu, Kapadokya'da geçici olarak kaldığını söyledi. Oyuncu, bu büyük adımı atarken, Fransa'da bir prodüksiyon şirketi kurduğunu ve yeni projeler üzerinde çalışmaya başladığını duyurdu.

Yeni projesi ve hedefleriyle şaşırttı

Dermancıoğlu, Fransa'da kurduğu prodüksiyon şirketi ile sektörde önemli bir adım atmayı planlıyor. “Elimde bir hikaye var, bunu hayata geçirmek istiyorum. Şu anda para toplama aşamasındayız” diyerek projeyi detaylandırdı. Oyuncunun yeni girişimi, Fransa'da başlayan kariyer yolculuğu ve sektöre yönelik büyük hedefleri merak uyandırdı.