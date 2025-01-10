ATV ekranlarında hafta içi her gün yayınlanan ve büyük bir izleyici kitlesine sahip olan Esra Erol’da programının ünlü sunucusu Esra Erol, canlı yayında anlamlı bir projeyi duyurdu. Erol, kayıp vakalarının ardından "Çocuklar Kaybolmasın" adını verdiği yeni bir platform kuracağını açıkladı.

Son dönemde 22 yaşındaki Fatih Aydın isimli bir gencin kaybını araştıran ve bu süreçte derinden etkilendiğini belirten Esra Erol, bu tür vakaların önüne geçmek amacıyla harekete geçtiğini ifade etti. Erol, "Bana yazabilirsiniz. Gelin birlikte yürüyelim," diyerek platformun işleyişine dair ilk mesajını da verdi.

Kayıplar ve barışmaların ekrandaki adresi

Ekranların en çok izlenen programlarından biri olan Esra Erol’da, kayıpların bulunmasından ailelerin barışmasına ve hatta cinayetlerin aydınlatılmasına kadar pek çok konuyu ele alıyor. Erol, şimdiye dek sayısız kaybı aydınlatmasıyla ve sosyal sorunlara dikkat çekmesiyle tanınıyor.

Platform kayıp çocuklar için kurulacak

"Çocuklar Kaybolmasın" platformunun, kayıp çocukların bulunmasına ve bu tür olayların önlenmesine yönelik bir bilinç oluşturmayı hedeflediği öğrenildi. Esra Erol, platformun detayları hakkında ilerleyen günlerde daha fazla bilgi paylaşacağını duyurdu.