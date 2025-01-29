Geçtiğimiz günlerde Esra Erol ve Müge Anlı arasında soğuk rüzgarlar estiği biliniyor. İki ünlü televizyoncu, Altın Kelebek Ödül Töreni'nde birbirlerine gönderme yaptığı iddialarıyla gündeme gelmişti. Müge Anlı, ödül konuşmasında, Çağla Şıkel gibi isimlerin kendisinin aynı kategoride yarışmaya şansı olmadığını söylediklerini belirterek, bunun kendisi için büyük bir övgü olduğunu ifade etmişti.

Esra Erol ise ödülünü Bergüzar Korel’in elinden aldıktan sonra yaptığı konuşmasında kadın dayanışmasına vurgu yaparak, “Biz birbirine destek olan kadınlarız” demişti. Bu açıklamalar, Müge Anlı'nın sözlerine karşılık olarak algılanmıştı.

"İnsanlar olumsuz yorumlara daha çok ilgi gösteriyor"

Candaş Tolga Işık’a konuşan Esra Erol, açıklamalarında şunları söyledi: "Aslında ben ödül konuşmasında başkalarından bahsetmeyecektim. O geceyi özel kılan, sevgili dostum Bergüzar Korel’in bana yaptığı sürprizdi. Biz birbirine destek olan, dayanışma içinde çalışan kadınlarız. Bu konuda bir şey söyledim ama insanlar bunu yanlış anladı. Aslında çok pozitif bir mesaj verdim. İnsanlar genellikle olumsuz yorumlarla daha fazla ilgileniyor. Gerçek böyle değil.”