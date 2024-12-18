Esra Erol’un sunduğu televizyon programında gündeme gelen olay, izleyicileri dehşete düşürdü. Canlı yayına katılan 26 yaşındaki Vefa Keskin, babası Hüseyin Keskin'in kendisini "mehdi" ilan ettiğini ve cennete gönderme iddiasıyla 17 çocuğundan 5'ini öldürdüğünü anlattı.

"Annem ölmeyi hayal ediyordu"

Programda yaşadıklarını tek tek anlatan Vefa Keskin, “Öyle bir ailede büyüdüm ki annem sürekli doğum sırasında ölmeyi hayal ederdi. Çünkü cennete gitmek istiyordu. Kardeşlerim ölüyordu ve bu durum sanki normal bir şeymiş gibi kabul edilip gömülüyordu,” ifadelerini kullandı.

"1,5 yaşındaki kardeşim boğularak öldürüldü"

Kendisinin ve kardeşlerinin aile içinde işkencelere maruz kaldığını söyleyen genç adam, babasının 1,5 yaşındaki kardeşini boğarak öldürdüğünü iddia etti. “Babamın müebbet hapis cezası almasının ardından, ağabeyim Erdem Keskin babamın yaptıklarını devraldı” diyerek kardeşlerinin kurtarılması için yardım istedi.

Ağabey canlı yayında iddiaları reddetti

Programa katılan ağabey Erdem Keskin, kardeşi Vefa Keskin’in iddialarını kesin bir dille reddetti. Esra Erol’un moderatörlüğünde iki kardeş karşı karşıya gelirken, yaşanan tartışma izleyenlerin yüreğini burktu.

Olay, kamuoyunda daha önce yaşanan Palu Ailesi vakasını hatırlatarak büyük yankı uyandırdı.