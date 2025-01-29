Ekranların sevilen ismi Esra Erol, Candaş Tolga Işık’ın programına konuk oldu. Beşiktaş’a olan bağlılığını her fırsatta dile getiren ünlü sunucu, "Sen neden Beşiktaş yöneticisi olmadın?" sorusuna dikkat çeken bir yanıt verdi.

"Beşiktaş çok büyük bir kültür. Bir düşünce biçimi, bir yaşam felsefesi. Beşiktaş taraftarı duyarlılığıyla, olaylara verdiği tepkilerle çok kıymetli. Yönetimde olmasam da Beşiktaş için elimden geleni yapıyorum. Ama bir şeyi hakkıyla yapmak isterim. İnşallah bir gün Beşiktaş’ta yönetici olacağım." İfadelerini kullandı.

Esra Erol'a teklif götürülmüştü!

Geçtiğimiz haftalarda Beşiktaş'ın eski yöneticilerinden Serdal Adalı, Esra Erol’a yöneticilik teklifi sunduğunu açıklamıştı. Ancak Erol’un yoğun çalışma programı nedeniyle bu teklifin şu an için gerçekleşmediği belirtilmişti.

"Elimden geleni yaparım ama şu an mümkün değil. Belki Mayıs seçimlerinde olabilir." sözleriyle ilerleyen dönemde Beşiktaş yönetiminde yer alma ihtimalini açık bıraktı.