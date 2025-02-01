Ünlü sunucu Esra Ezmeci, Beyaz TV’de yayınlanan ‘Daha Neler’ adlı programa konuk olarak, kuaför masrafları hakkında şaşırtıcı bir itirafta bulundu. Ezmeci, saçına gölge attırıp bakım yaptırdıktan, uçlarından kestirdikten, manikür pedikür yaptırdıktan ve kalıcı oje sürdürdükten sonra ödediği toplam miktarı açıkladı: 12 bin TL!

"Ocak batıran!"

Ezmeci'nin bu açıklamaları karşısında programdaki doktor Oytun Erbaş, şaşkınlıkla, “Sen ocak batıransın. Hep gitmene gerek yok” diyerek tepki gösterdi. Esra Ezmeci ise “Kalıcı oje pahalı bir şey. Ben hep gitmiyorum” diyerek durumu savundu.

Ezmeci'nin 12 bin TL'lik kuaför masrafı, sosyal medyada da büyük yankı uyandırdı. Kullanıcılar "Aşırı pahalı", "Bu fiyat artık normal" gibi yorumlar yaparak, Esra Ezmeci'nin harcamasını tartışmaya açtı.