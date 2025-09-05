Kanal D’nin çarşamba akşamlarının ilgiyle takip edilen dizisi Eşref Rüyada beklenmedik bir ayrılık yaşandı. İkinci sezon çekimleri devam eden yapımda, Afra karakterine hayat veren Ebrar Karabakan diziden ayrılıyor.

İkinci sezon çekimleri devam ediyor

Yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Eşref Rüya ekibi, ilk bölüm çekimlerine başladı. Dizide Nisan karakteriyle yer alan Taner Rumeli’nin hikâyeye yeni bir soluk getireceği öğrenildi.

Afra karakteri erken ayrılıyor

Gazeteci Birsen Altuntaş’ın haberine göre, Afra karakterini canlandıran Ebrar Karabakan, ikinci sezonun ilk bölümlerinde projeye veda edecek. Bu ayrılık, dizinin gidişatına önemli bir etki yapacak.

Seyircinin gözü yapım ekibinde

Afra karakterinin ayrılığının ardından hikâyenin nasıl şekilleneceği merak konusu oldu. Yapım ekibinin yeni sezonda bu boşluğu nasıl dolduracağı şimdiden tartışılmaya başlandı.