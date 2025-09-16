Kanal D’nin sevilen dizisi Eşref Rüya, ikinci sezona 14. bölümüyle merhaba diyor. Haziran ayında ekrana gelen sezon finalinde yaşanan kayıpların ardından dizide tansiyon yeniden yükseliyor. Eşref’in cezaevine girişi, Nisan’ın artan şöhreti ve Kadir’in yeni hamleleri, diziyi takip eden izleyicilere soluksuz bir bölüm vaat ediyor.

Eşref cezaevinde gücünü koruyor

Yeni bölümde Eşref, hapishane ortamında karizmasını koruyarak düşmanlarına gözdağı verecek. Cezaevinde kurduğu düzenle düşmanlarının korkulu rüyası haline gelen Eşref, dostlarına güven vermeyi sürdürecek.

Nisan’ın yükselişi sınav olacak

Dışarıda ise Nisan, kariyerinde hızlı bir yükseliş yaşıyor. Ancak şöhretin getirdiği baskılar, onun Eşref’e olan bağlılığını sınayacak.

Kadir’in planları ve gizemli bir isim

Kadir’in kurmaya çalıştığı yeni ortaklıklar Yetimler’in ilkelerini sarsarken, geçmişten çıkan gizemli bir isim hem Nisan’ın hem de Eşref’in hayatını alt üst edecek büyük bir savaşı başlatacak.

Sezon finalinde neler oldu?

Sezon finalinde dizinin en çarpıcı gelişmesi Yakup Baba’nın ölümüydü. Kadir’in ihanetiyle yüzleşen Yakup Baba, yaşanan hesaplaşmada hayatını kaybetti. Bu kayıp, Eşref ve dostlarını derinden sarstı.

Aynı bölümde Eşref, Nisan’ı korumak için suçu üstlenerek cezaevine girdi. “Hikâyemiz buraya kadarmış” diyerek dostlarına veda eden Eşref’in sahnesi, sezonun en duygusal anlarından biri oldu.

Yeni bölüm tarihi

Eşref Rüya 14. bölüm, 17 Eylül 2025 Çarşamba günü saat 20.00’de Kanal D ekranında izleyiciyle buluşacak.

Yeni sezon oyuncu kadrosu

Dizinin kadrosunda Çağatay Ulusoy, Demet Özdemir, Necip Memili, Büşra Develi, Ahmet Rıfat Şungar ve Tolga Tekin gibi isimler yer alıyor. Bu sezon ekibe Levent Özdilek ve Taner Rumeli de katıldı.