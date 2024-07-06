İzmir Büyükşehir Belediyesi, Eşrefpaşa Hastanesi'nin sağlık altyapısını güçlendirmek için ek hizmet binası inşaatına başlıyor. Yaklaşık 11 bin metrekarelik alanda hayata geçecek olan proje, 549 milyon liralık dev bir yatırım ile kentin sağlık hizmetlerine önemli bir katkı sağlayacak.

Deprem sonrası yeniden yapılanma

30 Ekim 2020 tarihinde meydana gelen İzmir depreminde hasar gören Eşrefpaşa Hastanesi'nin acil, ameliyathane ve kadın doğum servislerinin bulunduğu C Blok kullanılamaz hale gelmişti. İzmir Büyükşehir Belediyesi Yapı İşleri Dairesi Başkanlığı, hasar gören bu birimleri yeniden inşa etmek için harekete geçti. İnşaat çalışmalarının önümüzdeki hafta başlaması ve işin yer tesliminin yapılması planlanıyor.

Sağlık hizmetlerinde geniş yelpaze

Yeni ek hizmet binası, bodrum ve zemin kat dahil 8 kattan oluşacak. Binada acil servis, teknik birimler, morg, kafeterya, 24 yataklı hasta servisi, 26 yataklı kadın doğum servisi, 6 yataklı yoğun bakım servisi, 6 ameliyat salonu ve ameliyathane servisi, yemekhane, toplantı salonları ve merkezi sterilizasyon bölümleri yer alacak. Bu geniş yelpazedeki hizmetler, yurttaşların en iyi sağlık hizmetini almasını sağlayacak.

Modern ve donanımlı bir bina

Yapı İşleri Dairesi Başkanlığı tarafından yönetilecek inşaat projesi, MBD İnşaat San. ve Tic. AŞ tarafından gerçekleştirilecek. Projenin tamamlanmasıyla birlikte Eşrefpaşa Hastanesi, modern ve donanımlı bir ek binaya kavuşacak. Bu bina, kentin sağlık altyapısını önemli ölçüde güçlendirecek ve hastalara daha kapsamlı sağlık hizmetleri sunacak. Projenin bir buçuk yıl içinde tamamlanması bekleniyor.