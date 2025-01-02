İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tugay, Eşrefpaşa Hastanesi’nde yeni yıl mesajlarını paylaştı, hastanenin geleceğine dair umut verici açıklamalarda bulundu.

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay, 2024 yılının son gününde Eşrefpaşa Hastanesi'nde sağlık çalışanlarıyla bir araya gelerek, hastanenin geleceğiyle ilgili önemli açıklamalarda bulundu. 2025 yılının sonunda hastanenin ek hizmet binasının tamamlanacağını müjdeleyen Başkan Tugay, bu projeyi İzmir'in sağlık altyapısına önemli bir katkı olarak tanımladı.

"Eşrefpaşa Hastanesi, benim gözümün bebeği"

İzmir'in kalbinde yer alan Eşrefpaşa Hastanesi'ni, İzmir'e yakışır bir sağlık kurumu haline getirme hedefiyle çalışan Başkan Tugay, hastane çalışanlarına hitaben, “Eşrefpaşa Hastanesi benim gözümün bebeği. Bunu unutmayın. İzmir'in merkezinde, İzmir'e yakışır bir sağlık kuruluşunu adım adım beraberce kuracağız” dedi. Yeni yıl kutlaması için hastaneye gelen Başkan Tugay, Eşrefpaşa Hastanesi Başhekimi Doç. Dr. Başak Bayram ve İzmir Büyükşehir Belediyesi Sağlık İşleri Dairesi Başkanı Ahmet Soner Köse ile birlikte hastane personeline moral verdi. Tugay ayrıca, 97 yaşındaki demans hastası Rukiye Cengizoğlu’nu ziyaret ederek geçmiş olsun dileklerini iletti.

Eşrefpaşa Hastanesi'nden geleceğe umut dolu adımlar

Başkan Tugay, hastanenin gelecekteki projeleri hakkında umut dolu bir mesaj verdi. “Eşrefpaşa Hastanesi, mütevazı ama büyük hayalleri olan bir kurum. Bu kurum, siz değerli arkadaşlarımızın katkılarıyla Türkiye'ye örnek olacak” dedi. İzmir'e yakışan bir sağlık kuruluşu kurma yolunda emin adımlarla ilerlediklerini vurgulayan Başkan Tugay, “İnşaatı devam eden ek binamız 2025’in sonunda tamamlanacak ve yeni hastane binasında bir araya geleceğiz” şeklinde konuştu.

Başkan Tugay, eksikliklerin giderilmesi ve tüm binaların yenilenmesi için kararlı bir şekilde çalışmalarını sürdüreceklerini de belirtti. "Bu binadan içeri gururla gireceğiz," diyerek hastane çalışanlarına güven verdi.

Eşrefpaşa Hastanesi’nin geleceği aydınlık

Hastane Başhekimi Doç. Dr. Başak Bayram ise, Başkan Tugay’ın sağladığı vizyonla, Eşrefpaşa Hastanesi’ni daha da ileriye taşıyacaklarına inandıklarını söyledi. “116 yıllık bu güzel hastanenin tüm fertleri bana kol kanat gerdiler. Burada kimsesizlerin kimsesi olup, İzmir’in insanlarına koşulsuz sağlık hizmeti sunabiliyoruz. Yeni hastanemizle bu hizmeti çok daha yukarılara taşıyacağız” şeklinde konuştu.

Başkan Tugay, ESHOT çalışanlarıyla da bir araya geldi

Başkan Tugay, Eşrefpaşa Hastanesi’ndeki ziyaretinin ardından ESHOT çalışanlarıyla buluşmak üzere Fahrettin Altay Aktarma Merkezi’ne geçti. ESHOT Genel Müdürü Övünç Özgen ve diğer bürokratlarla birlikte çalışanlarla sohbet eden Başkan Tugay, kadın şoförlere çiçek takdim etti. Ayrıca, otobüs durağında bekleyen vatandaşlarla da samimi bir şekilde konuşarak yeni yıl dileklerini iletti.