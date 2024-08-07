İzmir Büyükşehir Belediyesi Eşrefpaşa Hastanesi, Türkiye’nin ilk ve tek belediye hastanesi olma özelliğiyle dikkat çekiyor. Hastanenin ek hizmet binası için gerçekleştirilen temel atma töreninde, projeyle ilgili detaylar ve önemli açıklamalar yapıldı.

11 bin metrekarelik dev proje

İzmir Büyükşehir Belediyesi Eşrefpaşa Hastanesi’nin ek hizmet binası, 11 bin metrekarelik bir alanda yükselecek. 7 katlı olarak planlanan binada; acil servis, teknik birimler, morg, kafeterya, 24 yataklı hasta servisi, 26 yataklı kadın doğum servisi, 6 ameliyat salonu ve ameliyathane servisi, yemekhane, toplantı salonları ve merkezi sterilizasyon bölümleri bulunacak. Proje için ayrılan ihale bedeli ise 549 milyon lira olarak belirlendi.

Temel atma törenine CHP Genel Başkan Yardımcısı Zeliha Şahbaz, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, İzmir Büyükşehir Belediyesi eski Başkanı Burhan Özfatura, CHP İzmir İl Başkanı Şenol Aslanoğlu, CHP İzmir Milletvekili Rıfat Nalbantoğlu ve birçok önemli isim katıldı.

Şehrin dört bir yanına poliklinikler açılacak

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay, törende yaptığı konuşmada Eşrefpaşa Hastanesi'nin İzmir için önemini vurguladı. Tugay, “Hastanemiz, zorda olan ve yardıma ihtiyacı olan herkesin hizmetinde oldu. Deprem sonrası hasar gören binamızın yenilenmesi gerekiyordu. Sürecin zorluğuna rağmen inşaatın başlaması için gerekli adımları attık” dedi.

Tugay, sağlık hizmetlerinin kamu hizmeti olarak ücretsiz sunulması gerektiğini belirterek, “Eşrefpaşa Hastanesi, İzmirlilerin hasta olmaması için çalışacak ve şehrin dört bir yanında poliklinikler açacağız” şeklinde konuştu.

Sağlık alanında ilklere imza atıldı

Eşrefpaşa Hastanesi Başhekimi Opr. Dr. Yavuz Uçar, hastanenin sağlık tarihinde birçok ilke imza attığını belirtti. Uçar, “Hastanemiz, deprem ve pandemi dönemlerinde büyük zorluklar yaşadı. Ancak, yeniden hizmet vermeye başlayarak, topluma destek olmaya devam ediyoruz” dedi.