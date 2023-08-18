FATİH ÖZKILINÇ-İzmir'in Konak ilçesi Eşrefpaşa semtinde faaliyet gösteren ve günde 300 yakın hastaya poliklinik hizmeti veren Süleyman Taştekin Semt Polikliniği’nin kapılatılacağı iddiaları üzerine Konak Belediyesi Meclis Üyeleri, muhtarlar ve vatandaşlar kitlesel basın açıklamasında bulundu. Poliklinik binası önünde gerçekleşen basın açıklaması metnini Konak Belediyesi Meclis Üyesi Ali Peynirci okudu.

Semt sakinleri olarak polikliniğin kaptılmamasını istediklerini belirten Peynirci, "Eşrefpaşa Caddesi No 268 de bulunan Süleyman Taştekin Semt Polikliniği 1995 Nisan ayında Hayırsever işadamı Süleyman Taştekin tarafından 4 kat olarak, sağlık hizmetlerinde kullanılmak üzere İzmir Ticaret Odası Vakfı aracılığıyla Sağlık Bakanlığına bağışlandı. Poliklinik açıldığı zaman uzun süre Dahiliye, Üroloji, Diş Aile Hekimi, Nöroloji, Ortopedi, Kardiyoloji, Psikiyatri, Kulak burun boğaz, Genel Cerrahi, intaniye, Cildiye, Göğüs Hastalıkları, Göz, Fizik Tedavi, Kadın Doğum bölümleri vardı, günde 700 hastaya bakılıyordu.Geçen zaman içinde emekli olan doktorlarımızın yerine yeni görevlendirme yapılmadığı için 9 bölüm hizmet vermemekte, günlük bakım sayısı 150-200 arasına düşmüştür. Ayrıca Polikliniğimizden aldığımız bilgi neticesinde PolikliniğinDepreme dayanıksız, riskli olduğu Ağustos ayı sonunda boşaltılacağıdır.Elbette Depreme dayanıksız, riskli yapıların can ve mal kaybına neden olmadan yıkılması doğrudur, gereklidir" dedi.

20 MAHALLE, YAKLAŞIK 100 BİN İNSAN ETKİLENECEK

Peynirci, açıklamlarının devamında ise 2020 yılında yaşanan Bayraklı depreminden sonra Çevre ve şehircilik Müdürlüğü tarafından karot testi yapıldı.Bu bilgi Çevre ve şehircilik Müdürlüğünde mevcut. Sonucunda bina o zaman dayanıksız, riskli çıkmış olsaydı mutlaka Çevre ve şehircilik Müdürlüğü işlem başlatırdı. Çevre ve Şehircilik Müdürlüğünden aldığımız bilgiye göre Müdürlüğün sisteminde böyle bir kayıda rastlanmadı. Çevre ve Şehircilik Müdürlüğü karot testi sonucunda dayanıksız, riskli çıkan binalara ilgili Tapu Müdürlüklerine o bina için şerh koyuyor. Tapu incelemesinde Poliklinik binası ile ilgili şerh'e rastlanmadı. Bozyaka SSK Hastanesininde ağustos ayı sonunda kapanacağını göz önüne alacak olursak 20 mahalle, yaklaşık 100 bin insanımıza hitap eden Süleyman Taştekin Semt Polikliniğinin kapatılmasını doğru bulmuyoruz. Dayanıksız, riskli bir durumu var ise şayet güçlendirme yapılarak, bağışlama amacına uygun sağlık hizmetlerine devam etmesini istiyoruz. Emekli olan doktorlarımızın yerine yeni görevlendirilme yapılmasını istiyoruz.Kaldıki Polikliniğimizin tam kadro hizmet vermesiyle Büyük Hastanelerde yığılmanın önüne geçilmiş olacaktır. Semtimizde bulunan muhtarlarımız, semt sakinlerimiz olarak Süleyman Taştekin Semt Polikliniğinin hizmete devam etmesini ilgili ve sorumlu herkese iletiyoruz" ifadelerini kullandı.

