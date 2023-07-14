İSTANBUL, (DHA) - Estetik cerrahi işlemlerinin acil ameliyatlar dışında en fazla yapılan cerrahi işlemlerden biri haline geldiğine dikkat çeken Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Uzmanı Prof. Dr. Yakup Çil, “Tüm dünyada estetik talebinin hızla artması ile yaş sınırı da gün geçtikçe düşmektedir. Öncelikle en fazla gerçekleştirilen estetik cerrahi işlem olan estetik burun cerrahisi (rinoplasti) işleminden başlayabiliriz. Rinoplasti işlemi kadınlarda 16-17 yaşından sonra erkeklerde ise 17-18 yaşından sonra gerçekleştirilebilir” dedi. Estetik ameliyatlar için doğru yaşın beklenmesi gerektiğini söyleyen Prof. Dr. Yakup Çil, 18 yaşından önce yapılan estetik operasyonlarda ailelerin onayı ile hareket edilmesi gerektiğini de sözlerine ekledi.

İSÜ Medical Park Gaziosmanpaşa Hastanesi Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Uzmanı Prof. Dr. Yakup Çil, estetik ameliyatların hangi yaşlarda yapılması gerektiğiyle ilgili açıklamalarda bulundu.

VÜCUT VE YÜZ GELİŞİMİ TAMAMLANMALI

Estetik cerrahisinde uygun yaşın beklenmesi gerektiğini ifade eden Prof. Dr. Çil, şunları söyledi:

“Vücut ve yüz gelişimi tamamlanması kadınlarda ortalama 16-17 yaşlarında, erkeklerde ise ortalama 17-18 yaşlarına denk gelmektedir. Bu durum kişiden kişiye göre değişiklik gösterebilir. Bu nedenle gelişimini tamamlamamış bir bireyde aciliyet gerektiren ameliyatlar dışındaki estetik cerrahi işlemleri için bu sürenin dolmasını beklemek uygun olur. Estetik işlem bu yaşlardan önce yapılır ise vücudun o bölgesinde gelişimi etkileyici bir durum ortaya çıkabilir. Böylece hem bireyin gelişimini etkileyerek fonksiyonel sıkıntı ortaya çıkacağı gibi hem de estetik sonuç beklenen düzeyde olmayabilir.”

KADINLAR DAHA ERKEN YAPTIRABİLİR

Kadınlarda estetik yaşının daha az olmasının nedeninden bahseden Prof. Dr. Çil, “Kadınlarda yaş sınırının gelişimi erkeklere göre 1-2 yıl daha erken tamamlanmaktadır. Dolayısıyla erkekte 18 yaşında yapılması uygun görülen bir estetik işlem, kadınlarda 17 yaşında yapılabilmektedir” şeklinde konuştu.

“MEME ESTETİĞİ GELİŞİM TAMAMLANMADAN YAPILMAMALI”

Meme estetik işlemlerinde de bu sürelerin beklenmesi gerektiğini hatırlatan Prof. Dr. Çil, “Meme estetiği ergenlik döneminden sonra yapılması gereken işlemler arasındadır. Ergenlik döneminde ortaya çıkan hormonal değişiklikler, ergenlikten sonra stabil bir hale gelmekte, meme dokusu ve süt kanalları gelişimi tamamlamaktadır. Bu nedenle meme estetik işlemleri içinde kadınlarda ortalama 17 yaşını, erkeklerde ise ortalama 18 yaşı sonrası dönemi beklemek uygun olur. Bu dönemden önce yapılacak bir işlem meme gelişimi tamamlanmadığı için fonksiyonel problemlere neden olabilir. Gelişimini tamamlamış bir memede estetik görüntü gelişim devam ettiği için değişebilir” ifadelerini kullandı.

LİPOSUCTİON İŞLEMİ İÇİN KADINLARDA 17 YAŞINI BEKLEMEK DAHA UYGUNDUR

En çok yapılan estetik işlemlerinden biri olan liposuction (yağ aldırma) işleminde yaş sınırı olup olmadığını anlatan Prof. Dr. Çil, “Liposuction işlemi içinde kadınlarda 17 yaş, erkeklerde 18 yaş sonrasını beklemek uygun olur. Bu yaşlardan önce yapılabilecek bir liposuction işlemi, hormonal ve gelişimsel sürecin yağ dokusuna etkisi de devam ettiğinden liposuction sonrası başarılı sonuçlar elde edilmesini etkileyebilir” dedi.

KARIN GERME AMELİYATI ERGENLİK SONRASI TERCİH EDİLEBİLİR

Karın germe işleminin ne zaman yapılabileceğini dile getiren Prof. Dr. Çil, şu bilgileri paylaştı:

“Aşırı kilo alıp verme sonrası oluşan bir karın sarkıklığı da ergenlik sonrası dönemde ameliyat edilmesi daha uygun olabilir. Hamilelik düşünen bir kadın karın germe ameliyatı yaptırmayı düşünüyorsa işlemi doğum sonrası döneme bırakması, yapılan işlemin sonuçlarının kalıcı olması açısından daha uygundur.”

TÜM İŞLEMLERDE YAŞ SINIRI AYNI OLMAYABİLİR

Tüm plastik cerrahi işlemleri için yaş sınırının aynı olmadığını vurgulayan Prof. Dr. Çil, “Kulak yokluğu ile doğan bir çocuğun kulağının onarılması ya da halk arasında kepçe kulak olarak bilinen özel işlemler için bu yaşlar farklıdır. Kepçe kulak onarımı kulağın erişkin büyüklüğünün yaklaşık olarak yüzde 70-80’ine ulaştığı, okul öncesi 5-6 yaşlarda yapılabilir. Aynı şekilde kulak yokluğu ile doğan bir çocuğun, kaburgalarından parça alınarak yapılabilen bir kulak onarımı, okul öncesi 5-6 yaşlarında yapılabilir” açıklamasında bulundu.

ACİL CERRAHİ İŞLEM GEREKTİREN DURUMLAR

Acil cerrahi işlem gerektiren durumların da olabileceğinin altını çizen Prof. Dr. Çil, “Örneğin, görme alanını etkileyen iyi huylu bir kist görme fonksiyonunu etkilememesi için hızlı bir şekilde ameliyat edilmelidir. Aynı şekilde burun bölgesinde tıkanıklığa neden olan iyi huylu bir cilt fazlalığı ya da çocuğun tuvalet yapmasını etkileyen iyi huylu bir şişlik hızlı bir şekilde tedavi edilmelidir. Kısacası, iyi huylu bir hastalık kişinin organ fonksiyonunu bozuyorsa hızlı bir şekilde ergenlik sonrası dönemi beklemeden tedavi edilmelidir. Acil cerrahi işlem gerektirmeyen durumlarda, belirtilen yaşları beklemek hem fonksiyonel hem estetik sonuçların daha başarılı olmasında faydalı olacaktır” diyerek sözlerini sonlandırdı.