Tüm Süt, Et ve Damızlık Sığır Yetiştiricileri Derneği (TÜSEDAD) Başkanı Müslüm Doğru, Türkiye’de kırmızı et fiyatlarında son dönemde yaşanan durgunluğun nedenlerini açıkladı.

Doğru, Bursa Tarım Fuarı’nda yaptığı konuşmada, özellikle şap ve üç gün hastalıkları nedeniyle çok sayıda besicinin hayvanlarını erken kesime götürdüğünü, bu durumun da piyasada arz fazlası yarattığını söyledi.

“Erken kesim fiyatları aşağı çekti”

Doğru, “Şap hastalığı bir işletmeye girdiğinde besiciler genellikle tedaviyle uğraşmak istemiyor. ‘Zamanında kesime gitmezse hayvan ölebilir’ düşüncesiyle erkenden kesime yöneliyorlar. Bu da piyasaya normalden fazla et arz edilmesine neden oldu” dedi.

Besi hayvanlarının erken kesilmesinin, verimi düşürdüğünü belirten Doğru, “Erken kesim demek, karkas veriminin düşük olması demektir. Daha az kırmızı et alınır. Ancak şu anda arz fazlası nedeniyle et fiyatlarında düşüş yaşanıyor” ifadelerini kullandı.

“Şap hastalığı verimi düşürüyor”

Doğru, üç gün hastalığının yüksek ateşe yol açtığını, bu nedenle hayvanların yem tüketiminin azaldığını ve süt veriminin düştüğünü söyledi.

“Şap hastalığında ayak ve ağız yaraları nedeniyle hayvan yem yemiyor. Süt üretimi azalıyor, besici de zararı azaltmak için kesime yöneliyor” dedi.

“Et fiyatları yavaş da olsa geriledi”

TÜSEDAD Başkanı, son haftalarda kırmızı et fiyatlarında küçük çaplı bir düşüş yaşandığını belirterek şunları söyledi:

“Et fiyatları bir süredir yükselme eğilimindeydi ancak hastalıklar nedeniyle kesime giden hayvan sayısı artınca arz fazlası oluştu. Bu da fiyatlarda bir miktar geri çekilme yarattı.”

Doğru, hastalıklarla mücadelede daha etkin önlemler alınması gerektiğini vurgulayarak, “Bu tür salgınlar hem üreticiyi hem tüketiciyi olumsuz etkiliyor. Uzun vadede istikrar için koruyucu tedbirler artırılmalı” dedi.