Et severler için adeta bir cennet sunan Lavia, şehrin en seçkin noktalarından Poligon’da hizmete açıldı. Haber Ekspres gazetesinden Burcu Yanar'ın haberine göre, bir aile işletmesi olarak dikkat çeken Lavia, menüsünde yer alan geniş et çeşitliliği ile de göz dolduruyor. Farklı pişirme teknikleriyle hazırlanan etler, usta şeflerin alinde adeta bir sanata dönüşerek sofralarda yer buluyor.

Restoranın sahibi 43 yaşındaki İzmirli işletmeci Ahmet Yeşilotlak, eşi Zehra Yeşilotlak ve oğlu Yasin Yeşilotlak ile birlikte Poligon semtinde müşterilerine eşsiz bir aile işletmesi deneyimi sunuyor.

Sekiz yaşından beri baba mesleği olan kasaplığın içinde bulunduğunu belirten Ahmet Yeşilotlak, “Küçükken okuldan çıkıp hemen babamın yanına gelirdim. Yaz tatillerinde hep onunla çalışırdım. Şimdi ise bu dükkanda ailecek çalışıyoruz. Hizmette sınır tanımıyoruz ve sürekli üzerine bir şeyler eklemeye çalışıyoruz. Eylül ayından itibaren yeni kampanyalarımız olacak. Ekmek kadayıfı, peynir tatlısı gibi özel yapım tatlılarımız gelecek. Müşterimiz memnun oldukça biz de daha hevesli çalışıyoruz” dedi.

İthal ete karşıyız

Yerli et kullandıklarına da dikkat çeken Yeşilotlak, “Etlerimiz Kemelpaşa Halilbeyli’den geliyor. Kıvırcık kuzularımız ise Balıkesir’den geliyor. Kuzularda herhangi bir koku kesinlikle yoktur. Kestiğimiz kuzular 16 ile 18 kilo arasında değişiyor. Danalarımız ise 180 ile 200 kilo arasında değişiyor. Kendi memleketimizde tarım ve hayvancılığın kalkınması için onlara destek olmak gerektiğini düşünüyoruz. Müşterilerimize ucuz et almaktansa az ama kaliteli olanı tercih etmelerini öneriyoruz ve yemeyeceğim ürünü hiçbir müşterimize de vermiyorum. Ticaretini kanunu budur” ifadelerine yer verdi.

Temizliğe önem veriyoruz

Temizlik ve hijyene de önem verdiklerini dile getiren Ahmet Yeşilotlak, “Etin sağlıklı olmasını, İslami koşullara uygun olmasını ve müşteri memnuniyetini önemsiyoruz. Restoranımız günlük olarak temizleniyor” diye konuştu.

İsmi nereden geliyor

Lavia isminin nereden geldiğini de anlatan işletmeci Yeşilotlak, “Buranın ismini oğlum Yasin buldu. Lavia yabancı dilde ‘hayat’ demek. Bizde Göztepe Hayat anlamına gelen bu ismi uygun gördük. Hem de bir Göztepeli olarak desteğimizi göstermek istedik” dedi.