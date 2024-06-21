2024 hasat sezonunun ilk ürünü olan Yeni Mahsul Kanola, satışa sunulmak üzere Edirne Ticaret Borsası’na (ETB) getirildi.Erdoğan DEMİR (EDİRNE İGFA)

Borsa üyeleri ve üreticilerin katılımlarıyla gerçekleştirilen elektronik salon satışı neticesinde, Hanlıyenice Köyü’nden Serkan Süer’e ait 13 ton Kanola, Erkanlar Zahirecilik Nak. İth. İhr. ve Gıda Sanayi Tic. Ltd. Şti. tarafından 19,230.-TL/Kg fiyat üzerinden satın alındı.

ETB Yönetim Kurulu Üyesi Oğuz Kurban, üretici Serkan Süer’i kutlayarak günün anısına plaket ile 100 litre mazot hediye etti.

Yeni hasat sezonunun tüm üyelerimize ve üreticilerimize hayırlı ve bereketli olmasını diliyoruz.