İhraççıların sunduğu S-1 formları, çeşitli düzeltme ve yorum notlarıyla birlikte iade edilerek 8 Temmuz'a kadar yeniden sunulması istendi. Bu gelişme, Ethereum ETF'lerinin piyasada işlem görebilmesi için daha fazla zaman gerektiğini gösteriyor.

SEC'in düzeltme talebi başvuru sürecini uzatıyor

ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu (SEC), Ethereum temelli ETF başvurularını değerlendirme aşamasında geri gönderdi. İhraççılar tarafından sunulan S-1 formları, çeşitli düzeltme ve yorum notlarıyla birlikte iade edildi. SEC, bu formların 8 Temmuz tarihine kadar revize edilerek tekrar sunulmasını talep etti.

Konu hakkında bilgi sahibi kaynaklar, bu durumun başvuruların henüz nihai halini almadığını ve ETF'lerin piyasada işlem görebilmesi için en az bir düzeltme turu daha gerektiğini belirtti. Sürecin karmaşıklığına dikkat çeken yetkililer, “Bu yolculuk hiçbir zaman düz bir çizgi izlemiyor” değerlendirmesinde bulundu.

Ethereum ETF'lerinin onay süreci iki aşamalı bir yapı izliyor. İlk aşamada, ihraççıların 19b-4 formları Mayıs ayında kritik bir tarihe kadar onaylanmıştı. Ancak, S-1 formları için SEC'in inceleme hızına bağlı olarak belirli bir zaman sınırı bulunmuyor. Başlangıçta ETF'lerin 4 Temmuz'da faaliyete geçebileceği düşünülüyordu, fakat şu an bu öngörü geçerliliğini yitirmiş durumda.

Sektör temsilcileri, SEC'in son başvurular için kesin bir tarih belirlemesiyle tablonun netleşeceği görüşünde. SEC Başkanı Gary Gensler, daha önce yaptığı açıklamalarda Ethereum ETF onaylarının “bu yaz bir noktada” gerçekleşebileceğini ifade etmiş, ancak net bir zaman aralığı vermekten kaçınmıştı.