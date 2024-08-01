Ege Tekstil ve Hammaddeleri İhracatçıları Birliği (ETHİB), sürdürülebilirlik alanında atılan adımlarla dikkat çekerken, 2024 yılının ilk yarısında 203 milyon yılda ihracat yaptı.

İhracatta 2024'ün ilk yarısına genel bakış

Ege İhracatçı Birlikleri Koordinatör Başkanı ve ETHİB Yönetim Kurulu Başkanı Jak Eskinazi, Türkiye genelinde tekstil ve hammadde ihracatının yüzde 3,8 azalarak 4,6 milyar dolar olduğunu, ETHİB'in ise yüzde 10 azalışla 203 milyon dolar ihracat yaptığını belirtti. Başkan Eskinazi, "Pamuk elyaf ihracatımız en yüksek payı aldı. Bunu halı, suni-sentetik örme kumaşlar, yatak çarşafları ve pamuklu dokuma kumaşlar izledi" dedi.

İhracat rakamları ve ülkeler

En fazla ihracat yapılan ülke: 21 milyon dolar ile Çin

Diğer önemli pazarlar: Ürdün, Pakistan, İtalya, Bangladeş, Vietnam, İran, Belçika, Tunus, Portekiz

Ekonomik istikrarsızlık

Eskinazi, son üç yılda yaşanan yüksek enflasyon, faiz ve döviz kurlarındaki istikrarsızlıkların fiyat rekabetini zorlaştırdığını ifade etti. "2025'in ilk yarısında fiyatların daha iyi ve sağlıklı olabileceğini, ihracatçının daha öngörülebilir bir döneme gireceğini hedefliyoruz" dedi.

İnovasyon ve yapısal reformların önemi

"Türkiye, inovasyon altyapısını geliştirdiği sürece 85 milyon yurttaşı için refah sağlayabilir" diyen Eskinazi, Ar-Ge ve inovasyon odaklı yatırımlar için yapısal reformların şartı olduğunu belirtti. Avrupa Birliği Yeşil Mutabakat kapsamında gelen Sınırda Karbon Düzenleme Mekanizmasına (SKDM) uyum sağlamak için büyük çaba sarf edildiğini ve Ortak Sürdürülebilirlik Komitesinin ayakta kaldığını söyledi.

2024-2028 yıllarını kapsayan Turquality projesi

ETHİB, ABD'ye yönelik tanıtım faaliyetlerini gerçekleştirecekleri Turquality projesi ile tekstil sektöründe sürdürülebilir rekabetin devamını hedefliyor. Ayrıca, 15-19 Eylül 2024 tarihlerinde Hollanda'ya Sektörel Ticaret Heyeti düzenlemeyi planlıyorlar.

Halı İhracatını Geliştirme URGE Projesi

ETHİB, halı ihracatını artırmak amacıyla 14 Haziran 2024 tarihinde Ticaret Bakanlığı'nın onayını aldığı “Halı İhracatını Geliştirme URGE Projesi” kapsamında Manisa Demirci'de faaliyet gösteren 19 firma ile iş birliği yapıyor. Bu proje ile Türkiye'ye 2023 yılında 2 milyar 752 milyon dolarlık döviz kazandırılan halı sektörünün uluslararası pazarlardaki payının genişletilmesi amaçlanıyor.