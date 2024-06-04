İşler, birçok iş kolunda kayıt dışı ve yasaya aykırı yaş ve şartlarda çalışanlar varken, tüm yasal prosedürlere uyan ve Kültür ve Turizm Bakanlığı belgeli tesislerin adeta ablukaya alınmasını manidar bulduklarını belirtti. Yazlık ve ikinci konut kiralamalarına yönelik denetim eksikliğini de eleştiren İşler, bu durumun hem ekonomiye hem de devlete ciddi kayıplar yaşattığını vurguladı.

Turizm sektörüne büyük haksızlık yapılıyor

ETİK Başkanı, Kültür ve Turizm Bakanlığı'na bağlı tesislerin yılın 12 ayı, 365 günü her şeyiyle bakanlık yetkililerinin her türlü kontrol ve denetimi altındayken, turizm sezonunun en yoğun olduğu bir dönemde sadece sektörlerinin denetlenmesinin haksızlık olduğunu savundu. Bu durumun turizm sektörünün canını sıktığını ve büyük bir haksızlık olduğunu ifade etti.

Hem bizden hem devletten çalan bir sistem var

İşler, turizm sektörünün yıllardır dile getirdiği bir soruna da dikkat çekti: Kayıt dışı birçok yazlık ve ikinci konut kiralama ve konaklama satışı. Bu durumun, gelir ve vergi kaybının yanı sıra asayiş ve güvenlik zafiyetleri de yarattığını vurgulayan İşler, yasaya rağmen bu konuda herhangi bir denetim yapılmamasını eleştirdi.

Airbnb'de yapılan kaçak işlemler denetlenmeli

İşler, Airbnb platformunda alenen yapılan kayıt dışı kiralama ve pazarlamaların denetlenmesi gerektiğini ve bu konuda valilerin ve kaymakamların yetkili kılınması gerektiğini savundu. Kolluk kuvvetlerinin sadece şikayet geldiğinde harekete geçtiğini belirten İşler, bu durumun haksız rekabete yol açtığını ve devletin vergi kaybına uğramasına neden olduğunu ifade etti.

Tüm sektörlerde denetim olmalı

ETİK Başkanı Mehmet İşler, turizm sektörünün denetime karşı olmadığını, ancak tüm sektörlerde eşit şekilde denetim yapılmasını talep ettiğini vurguladı. Kayıt dışılığın önlenmesi ve haksız rekabetin ortadan kaldırılması için tüm sektörlerin denetlenmesi gerektiğini savundu.