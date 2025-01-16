Tarım ve Orman Bakanlığı, etil alkol ve metanol üreticisi ve ithalatçısı firmalar için yeni depolama düzenlemelerini Resmi Gazete'de yayımladı. Yeni tebliğle, etil alkol ve metanol üreticisi firmalar, bu maddelerin depolanması ve dağıtımı için önceden izin almak zorunda olacak. Depolar, sadece etil alkol veya metanol depolama amacıyla kullanılabilecek ve aynı adreste her iki maddenin depolanması yasaklanacak. Ayrıca, depolarda ambalajlama ve kaplara dolum işlemi yapılması da yasaklanacak.

Depoların fiziksel ve teknik koşulları neler?

Yeni düzenlemeye göre, etil alkol ve metanol depolarında kullanılacak tankların kapasitesi 60 ile 150 metreküp arasında olacak ve her tankın en az 30 metreküplük bir kapasiteye sahip olması gerekecek. Depolarda kullanılacak tanklar yeni ve kullanılmamış olmalı ve bu tanklar yalnızca denatüre edilmiş etil alkol veya metanol depolamak için kullanılacak. Ayrıca, tanklardaki ürün miktarlarını ölçmek için özel ölçüm aparatları kullanılacak ve tüm veriler Bakanlık bilişim altyapısına entegre edilecek.

Depo izin başvuruları nasıl olacak?

Etil alkol ve metanol depoları açmak isteyen firmalar, başvurularını Tütün ve Alkol Dairesi Başkanlığı'na (TADAB) sunacak. Depolar uygun bulunursa, iş yeri açma ve çalışma ruhsatı ibraz edilerek depo açma izni verilecek. Aksi takdirde, firmalar 90 gün içinde uygunsuzlukları gidermek zorunda olacak.

Depoların kapanışı ve devri Bakanlık iznine tabi olacak. Depo kapatmak isteyen firmaların, stoklarındaki ürünlerin ve tankların değerlendirilmesi için dilekçe ile başvurması gerekecek. Bu başvuru 30 gün içinde değerlendirilecek. Depo açma izni için firmaların 6 ay içinde yeni düzenlemelere uyum sağlamaları gerekecek, aksi halde izinleri iptal edilecek.