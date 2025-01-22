Ankara’nın Etimesgut ilçesi Sanayi Bulvarı’nda seyir halindeki 06 EZD 684 plakalı otomobil, gece saatlerinde AŞTİ kavşağında kontrolden çıkarak yol ayrımındaki bariyerlere çarptı. Çarpmanın şiddetiyle bariyer aracın içine saplandı.
Sürücü olay yerinde hayatını kaybetti
Kazayı gören çevredeki vatandaşlar durumu hemen polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine sevk edilen ekipler, sürücü P.Ü.’nün olay yerinde hayatını kaybettiğini tespit etti.
İnceleme başlatıldı
Polis ekipleri kaza mahallinde detaylı inceleme başlattı. Bariyerin araca saplanması nedeniyle kazanın şiddeti ve nedenlerine ilişkin araştırmalar sürüyor. Trafik akışı kontrollü bir şekilde sağlanırken, kazanın kesin nedeni yapılacak incelemelerin ardından netlik kazanacak.