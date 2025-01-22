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Polis ekipleri kaza mahallinde detaylı inceleme başlattı. Bariyerin araca saplanması nedeniyle kazanın şiddeti ve nedenlerine ilişkin araştırmalar sürüyor. Trafik akışı kontrollü bir şekilde sağlanırken, kazanın kesin nedeni yapılacak incelemelerin ardından netlik kazanacak.

Kazayı gören çevredeki vatandaşlar durumu hemen polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine sevk edilen ekipler, sürücü P.Ü.’nün olay yerinde hayatını kaybettiğini tespit etti.

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