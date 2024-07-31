Bodrum Belediyesi, Etrim Garaova Tarım Parkı'nda yetiştirilen lavantaların hasadını gerçekleştirdi. Her yıl Temmuz ayında düzenlenen hasat etkinliği, bu yıl Gençlik Tarım Kampı'na katılan misafir öğrencilerin katılımıyla daha da anlam kazandı.

Bodrum Belediyesi Tarımsal Hizmetler Müdürlüğü tarafından yürütülen bu çalışmalarda, lavanta bitkisi gıda, ilaç ve kozmetik sektörlerinde yaygın olarak kullanılıyor. Tarım Ar-Ge ürünü olarak belediye mülkiyetindeki arazide yetiştirilen lavantalar, hasat zamanı geldiğinde makinelerle biçiliyor. Misafir öğrenciler, sabah erken saatlerde yapılan lavanta hasadında toplama ve taşıma işlerini üstlenerek, birlikte çalışmanın ve dayanışmanın önemini öğreniyor.

İsmail Hakkı Tonguç Tarım Okulu bünyesindeki Distilasyon Ünitesi'nde sıkılan lavantalardan akşam saatlerinde uçucu yağlar çıkarılarak lavanta yağı ve lavanta hidrosolü elde ediliyor. Ayrıca, elde edilen ürünler arasında şişelenmiş lavanta yağı, lavanta hidrosolü ve Tarım Ar-Ge ekipleri tarafından geliştirilen lavanta kolonyası ve lavanta sabunu gibi katma değerli ürünler de bulunuyor. Bu ürünler, çeşitli etkinliklerde misafirlere ve vatandaşlara dağıtılıyor.