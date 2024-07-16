Eü 12 Projesi Ile Üçüncü Sırada Yer Aldı

TÜBİTAK-ARDEB "1001-Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Projelerini Destekleme Programı" kapsamında 2024 yılı 1. döneminde, Ege Üniversitesi 12 projesiyle Türkiye'de üçüncü sırada yer aldı.

12 proje TÜBİTAK'tan destek aldı

Ege Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Necdet Budak, üniversitenin kurumsal akreditasyonu ve öğrenci odaklı yapısıyla öncü bir araştırma ekosistemi oluşturduklarını belirtti. TÜBİTAK-ARDEB 1001 programında desteklenen 12 proje ile üniversitenin Türkiye'deki üniversiteler arasında üçüncü sırada yer aldığını vurgulayan Budak, bu başarının sürdürülebilir yapının gücünü gösterdiğini ifade etti.

Ege Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Necdet Budak, "Üniversitemiz, küresel standartlarda araştırma ve inovasyon faaliyetleri yürüterek bu başarıyı elde etti. Ege Üniversitesi olarak yenilikçi teknolojiler üreterek, bu projeleri patentleştirip ticarileştirerek bilim dünyasına katkı sağlamaya devam edeceğiz. Üniversitemizi dünya çapında tercih edilen ve örnek gösterilen bir konuma getirmek için çalışmalarımızı sürdüreceğiz" diye konuştu.

Desteklenen projeler ve araştırmacılar

TÜBİTAK-ARDEB 1001 programı kapsamında desteklenen projeler arasında Ege Üniversitesi Türk Dünyası Araştırmaları Enstitüsü'nden Doç. Dr. Abdullah Üstün, Güneş Enerjisi Enstitüsü'nden Dr. Adem Mutlu, Tıp Fakültesi'nden Prof. Dr. Çığır Biray Avcı gibi birçok akademisyenin projeleri bulunuyor.

2024 yılı 1. döneminde toplam 1595 proje önerisinden 1502'si bilimsel değerlendirmeye alındı ve 222 proje desteklenmeye hak kazandı. Bu dönemde projelerin destek oranı yüzde 17,9 olarak belirlendi.