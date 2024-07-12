Eü 15 Temmuz'un 8. Yıl Dönümü Anısına Tek Yürek Oldu

Ege Üniversitesi, Rektör Prof. Dr. Necdet Budak öncülüğünde "15 Temmuz Demokrasi ve Millî Birlik Günü" etkinlikleriyle, şehitleri anarak milli birlik ve beraberlik mesajı verdi. Program, EÜ Kampüsü'ndeki 15 Temmuz Anıtı'na çelenk sunma töreni ile başladı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın ardından, şehitler için Kuran-ı Kerim tilaveti gerçekleştirildi. Rektör Prof. Dr. Budak, 15 Temmuz gecesi demokrasi mücadelesinde şehit olanları anarak, demokrasinin önemine vurgu yaptı.

"O gece bir kahramanlık destanı yazdı"

Rektör Prof. Dr. Necdet Budak, "15 Temmuz 2016'da FETÖ mensuplarının darbe girişimi, halkımızın direnişi ile başarısızlığa uğratıldı. O gece, milletimizin iradesi ve kahramanlık destanı tarihe yazıldı. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın önderliğinde milletimiz, meydanları doldurarak hain darbe girişimini bertaraf etti" dedi.

"Darbe girişimini unutmamalıyız"

Rektör Budak, "15 Temmuz gecesinde şehit olan 251 ve yaralanan 2 bin 196 vatan evladımızı unutmayacağız. Milli mücadelemizin ruhunu yaşatarak, vatanımıza ve değerlerimize sahip çıkmalıyız. Ege Üniversitesi olarak, demokrasimizin korunmasında devletimizin yanında olacağız" ifadelerini kullandı.

"Milli birlik ve beraberlik yürüyüşü"

Çelenk sunma töreninin ardından, katılımcılar "Milli Birlik ve Beraberlik Yürüyüşü" kapsamında 15 Temmuz Şehitleri Hatıra Koruluğu'na yürüdü. Ege Üniversitesi ailesi, şehitlerin anısına karanfil bıraktı.

Etkinlikler, EÜ Fen Fakültesi'nde düzenlenen "Demokrasi ve Milli Bilinç Paneli" ile devam etti. Aydın Adnan Menderes Üniversitesi'nden Doç. Dr. Kemal Ramazan Haykıran ve Doç. Dr. Ali Bilgenoğlu, 15 Temmuz Darbe Girişimi'nin tarihsel kökleri ve uluslararası ilişkiler çerçevesinde Türkiye'nin dış siyaseti üzerine sunumlar yaptı.

EÜ'de fotoğraf sergisi

Gün boyu açık kalan "15 Temmuz Şehitlerimize Minnet ve Saygıyla" başlıklı fotoğraf sergisi ve şehitlerin anısına gerçekleştirilen lokma hayrı, programın diğer önemli etkinlikleri arasında yer aldı.

Ege Üniversitesi'ndeki etkinlikler, milli birlik ve beraberlik ruhunun yaşatılması ve demokrasinin korunmasının önemine vurgu yaptı.