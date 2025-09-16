Başarılarından dolayı takım üyelerini tebrik eden Ege Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Necdet Budak, "Ülkemizde milli teknolojinin geliştirilmesi konusunda kritik rol oynayan birçok kuruluşun yanı sıra üniversitemizin paydaşı olduğu TEKNOFEST'in düzenlediği çeşitli yarışmalara Ege Üniversitesi olarak katılım gösteriyoruz ve başarılar yakalıyoruz. Efesium Nükleer Teknolojiler Takımımız, TEKNOFEST Nükleer Enerji Yarışmasında Enerji Çevrimi Tasarımı Kategorisinde ikinci olarak üniversitemizi başarıyla temsil etti. Ülkemizin TEKNOFEST gençliği arasında yer alan ekibimizi ve danışman hocamızı tebrik ediyor, başarılarının devamını diliyorum" dedi.

Efesium Nükleer Teknolojiler Takımının başarısıyla gururlandıklarını dile getiren EÜ Rektör Yardımcısı ve Mühendislik Fakültesi Dekanı Prof. Dr. İlkin Şengün, "Üniversitemizde öğrencilerimize sunduğumuz araştırmaya teşvik eden uygulamalarımız neticesinde başarılar yakalamaya devam ediyoruz. TEKNOFEST Nükleer Enerji Yarışmasında Enerji Çevrimi Tasarımı Kategorisinde ikinci olan Efesium Nükleer Teknolojiler Takımımız başarısıyla bizleri gururlandırdı. Takımımızı tebrik ediyorum" diye konuştu.

"Teorik bilgiyi pratik uygulamalara dönüştürmeyi hedefliyoruz"

Takım hakkında bilgi veren Danışman Araş. Gör. Dr. Türkan Üçok Erkek, "Efesium Nükleer Teknolojiler Takımı, 2024 yılının Aralık ayında Ege Üniversitesinde bir araya gelen birkaç öğrenci tarafından kurulmuş olup, şu anda 15 üyeyle çalışmalarını sürdürmektedir. Takım olarak amacımız, nükleer teknolojiler alanında bilimsel ve teknik bilgi birikimimizi artırırken, aynı zamanda yenilikçi projeler geliştirerek bu alana katkı sağlamaktır. Öğrenmeyi ve üretmeyi ön planda tutarak, teorik bilgiyi pratik uygulamalara dönüştürmeyi hedefliyoruz. Disiplinli ve ekip ruhuyla hareket eden bir takım olarak, nükleer enerjinin sunduğu olanakları daha iyi anlamak ve bu alandaki gelişmelere katkıda bulunmak için çalışmalarımıza devam ediyoruz. Nükleer teknolojiler alanında bilimsel ve teknik bilgi birikimini artırmayı hedefleyen takımımız, yenilikçi projeler geliştirerek bu alana katkı sağlamayı amaçlıyor. Elde ettiğimiz başarıdan ötürü tüm takım üyelerimizi kutluyorum" dedi.

"Önemli bir deneyim oldu"

Takım kaptanı İdal Ülgür ise, "TEKNOFEST Nükleer Enerji Teknolojileri Tasarım Yarışması kapsamında, takım olarak büyük bir deneyim yaşadık. Türkiye Enerji, Nükleer ve Maden Araştırma Kurumu'nun değerli jüri üyeleri önünde projemizi sunma fırsatı bulduk ve final puanlamalarında ikinci sırada yarışmayı tamamladık. Takım kaptanı olarak soğutma sistemi tasarımı, enerji çevrimleri, CAD çizimleri ve proje koordinasyonu üzerinde çalıştım. Bu süreç bana hem liderlik hem de takım çalışmasının önemini yeniden gösterdi. Bizlere katkılarından dolayı Danışman hocamız Dr. Türkan Üçok Erkek'e ve destek veren firmalara teşekkür ediyoruz" diye konuştu.