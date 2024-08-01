++Eü Eğitim Fakültesi, Öğretmen Ve Psikolojik Danışman Adaylarını Bekliyor

Ege Üniversitesi (EÜ) Eğitim Fakültesi, kaliteli altyapısı, nitelikli insan kaynağı ve akredite programlarıyla mesleğinin gerektirdiği sorumluluk ve değerlere sahip öğretmenler ve psikolojik danışmanlar yetiştirmek için yeni adaylarını bekliyor. Fakülte, Ege Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Necdet Budak’ın liderliğinde yapılan yatırımlar ve altyapı çalışmaları sayesinde öğrencilere geniş imkanlar sunuyor.

Zengin altyapı ve sosyal imkanlar

EÜ Eğitim Fakültesi, 34 derslik, 7 laboratuvar, 2 seminer salonu, teknoloji sınıfı, psikolojik danışma birimi, müzik ve drama odası, 8 atölye, sanat galerisi, 4 kulüp odası, okuma ve kültür salonu, 66 ofis, pedagojik formasyon birimi, test, analiz ve araştırma birimi ve akreditasyon birimi ile öğrencilerine hem kaliteli eğitim hem de zengin sosyal yaşam alanları sunuyor.

Uluslararası deneyimler ve iş birlikleri

EÜ Eğitim Fakültesi, Avrupa Öğretmen Eğitimi Ağı (European Teacher Education Network) üyesi olup, Georgia State University (ABD) ile öğretim elemanı ve öğrenci değişimi anlaşması bulunuyor. Bu anlaşma sayesinde öğrenciler ve öğretim elemanları, uluslararası deneyimler kazanma fırsatına sahip oluyor. Fakülte ayrıca Erasmus+ Programı kapsamında öğrenci ve öğretim elemanlarına Avrupa’nın çeşitli ülkelerine gitme imkanı sağlıyor.

Akredite programlar ve eğitim kalitesi

Eğitim Fakültesi, Yükseköğretim Kalite Kurulu (YÖKAK) tarafından yetkilendirilen, Öğretmenlik Eğitim Programları Değerlendirme ve Akreditasyon Derneği (EPDAD) tarafından akredite edilmiştir. Fakülte, bilgisayar ve öğretim teknolojileri, okul öncesi öğretmenliği, sınıf öğretmenliği, rehberlik ve psikolojik danışmanlık, fen bilgisi öğretmenliği, özel eğitim öğretmenliği, Türkçe öğretmenliği ve sosyal bilgiler öğretmenliği lisans programlarıyla yetkin öğretmenler ve psikolojik danışmanlar yetiştirmektedir.

Rektör Prof. Dr. Necdet Budak’tan açıklama

Ege Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Necdet Budak, “Ege Üniversitesi Eğitim Fakültesi olarak amacımız, çağın gereksinimlerine uygun, donanımlı ve sorumluluk sahibi öğretmenler ve psikolojik danışmanlar yetiştirmektir. Fakültemiz, sahip olduğu altyapı ve uluslararası işbirlikleri ile öğrencilerimize en iyi eğitimi sunma konusunda kararlıdır. Yeni aday öğrencilerimizi fakültemize bekliyoruz” dedi.