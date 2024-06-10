Ege Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi İç Hastalıkları Hemşireliği Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Serap Özer’in proje danışmanlığını yaptığı, Dr. Öğr. Üyesi Hülya Kankaya’nın yürütücü ve Doç. Dr. Emine Karaman’ın araştırmacı olduğu "Yıkıcı İzmir Depremini Yaşayan Kalp Hastalarının Travma Sonrası Stres ve Uyku Kalitesi Açısından Değerlendirilmesi" başlıklı araştırma projesi TÜBİTAK 1002-B Acil Destek Modülü kapsamında desteklenmeye uygun bulundu.

Proje deprem sonrası kalp hastalarının durumunu inceleyecek

Proje kapsamında, 2020 yılında İzmir'de meydana gelen depremden etkilenen kalp hastalarının travma sonrası stres ve uyku kalitesi düzeyleri araştırılacak. Elde edilecek bulgular ile kardiyovasküler sağlık hizmeti sağlayıcılarının bu hasta grubuna yönelik dikkatlerinin çekilmesi ve gerekli girişimlerde bulunmaları amaçlanıyor.

Prof. Dr. Necdet Budak'tan tebrik mesajı

Ege Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Necdet Budak, Egeli akademisyenler tarafından yürütülen projelerin TÜBİTAK nezdinde kabul görmesinin sevindirici olduğunu belirterek, proje ekibini tebrik etti. Prof. Dr. Budak, Ege Üniversitesi'nin tam akredite öğrenci odaklı araştırma üniversitesi olduğunu ve Hemşirelik Fakültesi'nin de bu misyon doğrultusunda önemli araştırmalara imza attığını vurguladı.

"Deprem Kalp Hastalarını Ciddi Şekilde Etkiliyor"

Proje yürütücüsü Dr. Öğr. Üyesi Hülya Kankaya, depremin kalp hastaları üzerinde ciddi etkileri olduğunu belirterek şunları söyledi: