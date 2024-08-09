Ege Üniversitesi'nin yürütücülüğünde başlatılan ve Horizon Europe programı MSCA çağrısı kapsamında desteklenen VILLAGE Projesi, mühendislik eğitiminde sanal laboratuvarların küresel ölçekte değerlendirilmesine yönelik ilk çıktıları sunmaya başladı.

Küresel iş birliği ile eğitimde dijital dönüşüm

Türkiye’den Emoda, İtalya’dan Digi Mind Sphere, Yunanistan’dan SquareDev, Slovenya’dan National Institute of Chemistry, İspanya’dan Eolas S.L, Azerbaycan’dan Azerbaijan State Agriculture University, İrlanda’dan Munster Technological ve Letonya’dan RTU Liepajas University'nin ortaklığıyla yürütülen VILLAGE (Virtual Innovative Learning Laboratories for Global Engineering Education) Projesi, 48 ay boyunca sürecek bu kapsamlı çalışmanın ilk 23 değişimini tamamladı.

Dijital öğrenmede yenilikçi yaklaşımlar

VILLAGE Projesi kapsamında, mühendislik eğitimine sanal laboratuvarların entegrasyonu konusunda önemli adımlar atılıyor. Proje çerçevesinde gerçekleştirilen iki uluslararası konferansta "Mühendislik Laboratuvarları için Dijital Öğrenme" ve "Mühendislik Eğitiminde Öğretim Tasarımı Modelleri" başlıklı çalıştaylarla, sanal laboratuvarların küresel ölçekte incelenmesine ilişkin iki sözlü sunum yapıldı.

Proje sonuçlarının geniş kitlelere ulaşmasını sağlamak amacıyla, öğretim tasarımı modelleri veri tabanı ve bu modellerin puan sıralaması, Zenodo platformunda açık erişimli olarak paylaşıma sunuldu. Ayrıca, proje ile ilgili güncel bilgiler ve sonuçlar, www.thevillageproject.eu adresinden takip edilebiliyor.

Sanal laboratuvarlar

Projenin temel amacı, pandemi sonrası öğretim süreçleri ve laboratuvar uygulamalarında öğretim elemanları ve öğrencilerin ihtiyaçlarının kültürel bir bağlamda yeniden değerlendirilmesi. Bu doğrultuda, yeni öğretim tasarım modelleri için yol haritaları oluşturulması ve pilot sanal laboratuvarlar ile öğrenme materyallerinin geliştirilmesi planlanıyor. Böylece, mühendislik eğitiminde etkili ve sürdürülebilir öğretim modelleri ortaya koyulması hedefleniyor.