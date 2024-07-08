Eü Öğrencisinden ‘Yılın En İyi Genç Bilim İnsanı' Ödülü

Ege Üniversitesi İletişim Fakültesi Radyo Televizyon ve Sinema Anabilim Dalı yüksek lisans öğrencisi Medina Bazarbaeva, Uluslararası Öğrenci Birliği koordinasyonunda düzenlenen yarışmada Bağımsız Devletler Topluluğu'nun en iyi genç bilim insanı seçildi.

Ege Üniversitesi İletişim Fakültesi Radyo Televizyon ve Sinema Anabilim Dalı yüksek lisans öğrencisi Medina Bazarbaeva, Uluslararası Öğrenci Birliği'nin koordinasyonuyla düzenlenen "BDT'nin En İyi Genç Bilim İnsanı-2024" yarışmasında büyük bir başarı elde etti. Kazakistan’ın başkenti Astana’da düzenlenen ödül töreninde, Bazarbaeva'ya yazdığı makale ile 'Yılın En İyi Genç Bilim İnsanı Ödülü' verildi. Ayrıca, Bazarbaeva'nın danışmanlığını yapan EÜ İletişim Fakültesi Radyo Televizyon ve Sinema Bölümü öğretim üyesi Doç. Dr. Şebnem Soygüder Baturlar'a da teşekkür belgesi takdim edildi.

BDT'nin en iyi genç bilim insanı

Ege Üniversitesi İletişim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Bilgehan Gültekin, öğrencilerinin başarılarıyla gurur duyduklarını belirterek, "Medina Bazarbaeva'nın bu prestijli ödülü kazanması, üniversitemizin araştırma ve eğitimdeki kalitesini bir kez daha ortaya koyuyor. Öğrencimizi ve danışmanını tebrik ediyor, başarılarının devamını diliyorum" dedi.

Doç. Dr. Soygüder Baturlar ise öğrencisinin başarısından dolayı mutluluk duyduğunu ifade ederek, "Medina Bazarbaeva'nın BDT'nin en iyi genç bilim insanı seçilmesi, kendisiyle gurur duymamıza neden oldu. Onun bu başarısının sürmesini diliyorum" diye konuştu.