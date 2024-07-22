Ege Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi'nde eğitim gören 10 öğrenci, 2019 Aralık ayında Prof. Dr. Z.E.B.'nin kendilerini taciz ettiği iddiasıyla üniversite yönetimine şikayette bulundu. Öğrencilerden biri, "Dişçi koltuğunda çalışırken Z.E.B. gelip, elini belime attı ve bir süre fiziksel temasta bulundu" şeklinde ifade verirken, bir diğeri, hastayla ilgilendiği sırada Z.E.B.'nin kulağına "Seksi kadın, şeyini giysen mi?" diye fısıldadığını, arkasına dönünce Z.E.B.'yi gördüğünü ve "Maskeni kastettim" dediğini iddia etti. Savcılık bu iddialar üzerine soruşturma başlattı ve İzmir 34'üncü Asliye Ceza Mahkemesi'nde 'Sarkıntılık suretiyle cinsel saldırı', 'Cinsel taciz', 'Hakaret' ve 'Tehdit' suçlarından dava açıldı. Davanın 6. duruşması 18 Temmuz'da yapıldı.

Beraatini talep etti

Sanık Prof. Dr. Z.E.B. suçlamaları reddetti ve 35 yıldır bu görevde olduğunu belirterek, "Cinsel içerikli hiçbir şey yapmadım. Güveni sağlamak için dokunduysam, bu eylemde cinsellik kastım yoktu" dedi. Sanık avukatları beraat talep etti.

Hakim, Prof. Dr. Z.E.B.'yi 'Sarkıntılık boyutunda cinsel saldırı' suçundan her mağdur için 2 yıl 6 ay olmak üzere toplamda 10 yıl hapis cezasına çarptırdı. Cinsel taciz suçlarından verilen cezalar önce para cezasına çevrildi, ardından hükmün açıklanması geri bırakıldı. Tehdit ve hakaret suçlarından ise bazı mağdurlarla uzlaşılması nedeniyle beraat kararı verildi.

Kararı değerlendiren mağdurların avukatı Mustafa Çetin, "Sanık, 4 mağdur açısından sarkıntılık boyutunda cinsel saldırı suçundan her biri için 2 yıl 6 ay ceza aldı ve bu ceza ertelenmedi. Ancak cezalar alt sınırdan verildi. Cinsel taciz suçlarından bazı mağdurlar için verilen cezalar paraya çevrildi ve ertelendi. Kararı müvekkillerimle görüşüp değerlendireceğiz. Kamu vicdanı kısmen rahatladı ama cezaların üst sınırdan verilmesi gerektiğini düşünüyoruz. Ege Üniversitesi gibi saygın bir kurumda böyle bir eylem cezasız bırakılamazdı" dedi