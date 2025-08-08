Spor Yöneticiliği Bölümü de SPORAK tarafından akredite edildi

Ege Üniversitesi (EÜ) Spor Bilimleri Fakültesi, Spor Yöneticiliği Bölümünün akreditasyon almasıyla tüm lisans programlarının kalite güvencesini sağlayarak önemli bir başarıya imza attı. Spor Bilimleri Eğitim Programları Değerlendirme ve Akreditasyon Kurulu (SPORAK) tarafından yapılan değerlendirme sonucunda Spor Yöneticiliği Bölümü, iki yıllığına akredite edildi.

Böylece daha önce akreditasyon alan Antrenörlük Eğitimi ile Beden Eğitimi ve Spor bölümleriyle birlikte fakültenin tüm bölümleri akreditasyon kapsamına girdi. Eğitim kalitesi resmen tescillenmiş oldu.

Rektör Budak: Kalite ve akreditasyon kültürü güçleniyor

Ege Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Necdet Budak, akreditasyon belgesini Senato toplantısında Spor Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Gülbin Rudarlı ve öğretim üyesi Prof. Dr. Timuçin Gencer’e takdim etti.

Rektör Budak, yaptığı açıklamada, “Spor Dostu Kampüs unvanına sahip, tam akredite, öğrenci odaklı ve sağlık temalı araştırma üniversitesi olarak, kalite standartlarımızı yükseltmeye devam ediyoruz. Türkiye’de YÖKAK’tan beş yıllık tam akreditasyon alan ilk devlet üniversitesi olarak, tüm birimlerimizde kalite ve akreditasyon kültürünün içselleştiğini görmek gurur verici. Spor Bilimleri Fakültemizin de tüm bölümleriyle akredite olması, bu alandaki eğitim kalitemizi ulusal ve uluslararası düzeyde kanıtlamıştır” dedi.

Tüm akademik kadronun emeği var

Spor Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Gülbin Rudarlı da akreditasyon süreci hakkında bilgi verdi. Dekan Rudarlı, “Bu başarı, tüm akademik kadromuzun, idari personelimizin ve öğrencilerimizin özverili çalışmalarıyla gerçekleşti. Fakültemiz; kaliteyi merkeze alan, küresel standartlarda öğrenim ortamı sunmayı amaçlayan bir anlayışla, spor bilimleri alanında nitelikli mezunlar yetiştirmeye devam edecektir. Bu süreçte bize her zaman destek olan Rektörümüz Prof. Dr. Necdet Budak’a teşekkür ediyorum” diye konuştu.

Ege Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi, gerçekleştirdiği eğitim ve araştırma faaliyetleriyle spor alanında Türkiye’nin öncü akademik kurumlarından biri olmaya devam ediyor.