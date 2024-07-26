Eü Spor Kulübü, Geleceğe Genç Yetenekler Kazandırıyor

Ege Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Necdet Budak’ın öncülüğünde yeniden yapılandırılan Ege Üniversitesi Spor Kulübü, yüzme sporuna genç yetenekler kazandırmaya devam ediyor. Ege Üniversitesi Spor Kulübü Yüzme Şubesi tarafından Prof. Dr. Sermet Akgün Olimpik Yüzme Havuzunda yeni yetenekler yetiştiriliyor.

Ege Üniversitesi Spor Kulübü Yüzme Şubesi, Milli Takıma ve Türkiye Şampiyonalarına yönelik başarılı sporcular yetiştiriyor. Başantrenör Mert Kahya, bu sporcuların ulusal ve uluslararası platformda Türkiye’yi gururlandıran önemli başarılara imza attıklarını söyledi. Kahya, “Kulübe yedi yaşından itibaren sporcu almaya başlıyoruz. Türk yüzmesine kazandırılan sporcular yaş ve seviyelerine göre gruplandırılıyor. Şu anda kulübümüzde 7-17 yaş arasında yaklaşık 200 sporcu bulunmaktadır. Çalışma hedefimiz 7-12 yaş arasındaki sporcularımızın gereken eğitimlerini almaları ve 13 yaşından itibaren Milli Takım ve Türkiye Şampiyonalarına katılmalarıdır. Bulgaristan'da düzenlenen Burgaz Kupası’na kulüp sporcularımızdan Azra Kayra Öğmen ile birlikte Türk Milli Takımı adına katıldık. Azra, burada 50 metre serbest ve 50 metre kelebek yarışında birincilik, 100 metre serbest yarışında ise ikincilik kazandı. Türkiye olarak 2 tane bayrak yarışında yer alan Azra, takımla birlikte ikisinde de birincilik elde etti” diye konuştu.

Olimpik yüzme havuzu herkese hizmet veriyor

Ege Üniversitesi Prof. Dr. Sermet Akgün Olimpik Yüzme Havuzu milli sporculara, üniversite personeline, üniversite öğrencilerine, dışarıdan gelen vatandaşlara ve tüm yüzme severlere hizmet veriyor. Başantrenör Kahya, “Ege Üniversitesi Prof. Dr. Sermet Akgün Olimpik Yüzme Havuzunda performans antrenmanları yapılıyor. Aynı zamanda çocuk ve yetişkinler için yüzme kursları ve serbest yüzme saatleri sağlanıyor. Her sabah 05.00’te kapılarını yüzme tutkunları için açan havuzumuz saat 22.00’ye kadar faaliyetlerini sürdürüyor. Ege Üniversitesi Spor Kulübü’nün sporcu yetiştirmenin yanı sıra Türk yüzmesine antrenörler de kazandırıyor. İzmir’de birçok kulüpte bizim bünyemizde yetişmiş antrenörlerimiz yer alıyor” dedi.

"Amacımız zeki, çevik ve ahlaklı bireyler yetiştirmek"

Ege Üniversitesi Spor Kulübü Yüzme Şubesi, alanında uzman ve deneyimli antrenörlerden oluşuyor. Başantrenör Kahya, “Kulübe yedi yaşından itibaren sporcu almaya başlıyoruz. Asıl amacımız, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün dediği gibi geleceğe zeki, çevik ve ahlaklı bireyler yetiştirmektir. Sporsever Rektörümüz Prof. Dr. Necdet Budak hocamız başta olmak üzere, her anlamda bizlere destek olan ve işleyişle bizzat yakından ilgilenen Rektör Yardımcısı ve aynı zamanda kulüp başkanımız Prof. Dr. Mehmet Ersan hocamıza desteklerinden dolayı teşekkür ederiz” diyerek sözlerini tamamladı.