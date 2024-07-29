Ege Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Necdet Budak'ın göreve gelmesiyle birlikte, Ege Üniversitesi Spor Kulübü her branşta başarılı sporcular yetiştirmeye devam ediyor. Üniversitenin spor ekosistemi ve Spor Kulübü bünyesinde elde edilen başarılar, Ege Üniversitesi Medya Uygulama ve Araştırma Merkezi (EGEMM) tarafından kamuoyuna duyuruluyor.

Başarının mimarlarına teşekkürler

Desteklerinden dolayı hazırlanan teşekkür belgeleri, EGEMM Merkezi Müdürü Prof. Dr. Bilgehan Gültekin’e, Merkez Müdür Yardımcısı Öğr. Gör. Dr. Yiğit Açık’a, Ege Ajans Haber Koordinatörü Yunus Atmaca’ya, Ege Üniversitesi TV Ege Sportal Programı Yönetmeni Erdi Başarık’a, Stüdyo Şefi Yasin Yüksel’e, Ege Sportal programı yapımcı ve sunucuları Ömer Yılmaz’a, Elif Çetin’e, Elanur Birinci’ye, Kameraman Tolga Geç’e, Aziz Güneş’e, Grafiker Ozan Aytemur’a, Ege Üniversitesi Rektör Yardımcısı ve aynı zamanda Ege Üniversitesi Spor Kulübü Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Mehmet Ersan tarafından takdim edildi.

Sporda kampüsün nabzı tutuluyor

Ege Üniversitesi Medya Uygulama ve Araştırma Merkezi (EGEMM), spor kulübüyle işbirliği içinde çalışarak her branşa verdiği medya desteği ile Ege Üniversitesi spor ekosisteminin kamuoyunda daha iyi tanıtılmasına katkı sağlıyor. EGEMM'e bağlı Ege Üniversitesi Haber Ajansı (Ege Ajans), EÜ Spor Kulübü ile ilgili hazırladığı haberleri kendi medya platformlarından (www.euegeajans.com) yayınlamasının yanı sıra ulusal basın kuruluşlarına servis ederek spor alanında kampüsün nabzını tutarak kamuoyuyla paylaşıyor.

Ege Sportal'da spora dair her şey

Ege Üniversitesi Televizyonu ve Radyo Ege Kampüs’ten aynı anda yayınlanan Ege Sportal programında, Ege Üniversitesi Spor Kulübü yöneticileri, antrenörleri ve sporcuları ağırlanıyor, spor branşları hakkında detaylı bilgi alınıyor. EGEMM ayrıca, Ege Üniversitesi Basketbol Takımı "Ege Üniversitesi Daçka"nın Türkiye Basketbol 2. Ligi’nde iç sahada oynadığı maçlarını Ege Üniversitesi TV Youtube kanalından canlı olarak yayınlıyor.