Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi (EÜTF), Türkiye’nin ve dünyanın önde gelen hekimlerini yetiştirmeye devam ediyor. Yüzde 1’lik dilimden seçkin öğrencilerin tercih ettiği fakülte, Tıpta Uzmanlık Sınavı (TUS) başarılarıyla da öne çıkıyor. Fakülte, 70 yıla yaklaşan deneyimiyle dikkat çekiyor ve ulusal tıp eğitimi akreditasyonuna sahip.

Tescillenmiş kalite

Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi, Sağlık Bakanlığı tarafından "A Plus Hastane" olarak tescillenmiş EÜTF Hastanesi ile entegre bir şekilde eğitim faaliyetlerini sürdürüyor. 25 anabilim dalında uzmanlık eğitimi sunan fakülte, QS 2024 Dünya Üniversite Sıralamasında tıp alanında ilk 500 arasında yer alıyor. Eğitim dili Türkçe olan fakültede, İngilizce dersler e-öğrenme yöntemiyle veriliyor.

Modern eğitim imkanları

EÜTF, teorik ve uygulamalı eğitimi bir arada sunarak öğrencilerine geniş imkanlar sağlıyor. Kadavra, ultrason, mikroskopi gibi pratik uygulamalarla desteklenen eğitim sistemi, Türkiye’nin en zengin altyapılarından birine sahip. Bilimsel araştırmalar ve projelerle uluslararası alanda referans alınan bir kurum olan fakülte, öğrencilerini hem akademik hem de pratik anlamda donanımlı hale getiriyor.

Hasta simülasyonu ile gerçekçi eğitim

EÜTF, her yıl yaklaşık 350 yeni öğrenci kabul ediyor ve özellikle ilk binde yer alan öğrencilerin tercihi olmaya devam ediyor. Simüle Hasta Laboratuvarı ve Araştırmacı Eğitim Programı ile öğrenciler, bilimsel çalışmaların içinde yer alıyor ve bireysel olarak yakından takip ediliyor. Öğrenciler, öğretim elemanları ile birlikte istedikleri alanlarda becerilerini geliştirebiliyor ve sosyal, kültürel etkinliklere katılarak çok yönlü bir eğitim alıyorlar.

Mezunlar için geniş kariyer imkanları

EÜTF, mezunlarına geniş imkanlar sunarak uzmanlık yolunda rehberlik ediyor. Tıpta Uzmanlık Sınavı başarılarıyla dikkat çeken fakülte, mezunlarını birinci basamak sağlık hizmetine hazır halde sektöre kazandırıyor. Aynı zamanda, öğrenciler ERASMUS programı ile yurt dışında eğitim alma imkanına sahip.

Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi, merkezi konumu ve yeşil kampüsüyle öğrencilere modern ve konforlu bir eğitim ortamı sunuyor. Eğitimde kalite ve yenilikçilik anlayışıyla fark yaratan fakülte, sağlık profesyoneli adaylarını bekliyor.