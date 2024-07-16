Ege Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Necdet Budak, üniversitenin eğitim, araştırma, proje, topluma katkı, dijitalleşme ve uluslararasılaşma alanlarındaki güçlü altyapısını daha ileriye taşımak amacıyla akademisyenlerle bir araya gelmeye devam ediyor. Rektör Budak, bölüm ve anabilim dalı toplantılarında 2023-2024 eğitim öğretim yılı bahar dönemi ve yeni eğitim-öğretim yılı hazırlıklarını değerlendirdi.

Dijitalleşme çalışmaları

Rektör Prof. Dr. Budak, "Ege Üniversitesi, 69 yıllık potansiyeli ile hem bölgesine hem de ülkemize nitelikli katkı sunuyor. 2024'te de bu güzide eğitim çınarını daha ileri noktalara taşımak için kalite odaklı çalışmaları sürdürülebilir hale getirmek ve tüm iş süreçlerini dijitalleştirmek için çalışıyoruz" dedi. Budak, tüm fakültelerde görev yapan akademisyenlerle bir araya gelerek eğitim öğretim, Ar-Ge ve akademik performansları değerlendirdiklerini, yeni dönemde yapılacak projeler hakkında bilgi aldıklarını belirtti.

Öncü araştırma üniversitesi

Ege Üniversitesi'nin tam akredite, öğrenci odaklı, uluslararasılaşma ve dijitalleşmede öncü bir araştırma üniversitesi olarak Cumhuriyetin ikinci asrına girdiğini vurgulayan Budak, "Üniversitemiz, URAP sıralamasında Türkiye'deki altı yükseköğretim kurumundan biri olma başarısı gösterdi. Leiden 2024 Dünya Üniversite Sıralamalarında dünyada 624’üncü, Türkiye’de ise 5’inci sırada yer aldı. TÜBİTAK’ın tüm programlarında lider konumundayız. Bu başarılar motivasyonumuzu artırıyor" dedi. Budak, üniversitenin uluslararası arenada marka olma yolunda emin adımlarla ilerlediğini ve bu süreçte tüm mensuplarına ve paydaşlarına teşekkür ettiğini ifade etti.