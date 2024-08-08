Eü Ve Azerbaycan'dan Çift Diploma Programı Kapsamında Tarihi Adım

Ege Üniversitesi, uluslararasılaşma misyonu doğrultusunda Azerbaycan Devlet Tarım Üniversitesi ile ortak yürüttüğü Çift Diploma Programı ile Türk yükseköğreniminde bir ilke imza attı. Program kapsamında Türkiye'ye gelen Azerbaycanlı öğrenciler, Ege Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Necdet Budak’ı ziyaret ederek, üniversiteye hoş geldiniz dediler. Ziyaret sırasında öğrenciler, Senato Salonunda Prof. Dr. Budak tarafından ağırlanarak, kimlik kartlarını bizzat teslim aldılar.

Çift Diploma Programı'nın önemi

Rektör Prof. Dr. Necdet Budak, Azerbaycanlı öğrencilerin üniversitelerini ziyaretinden duyduğu memnuniyeti dile getirerek, “Azerbaycan Devlet Tarım Üniversitesi ile başarıyla yürüttüğümüz Çift Diploma Programı kapsamında, üniversitemizde bir yıl süreyle eğitim görecek olan öğrencilerimizi oryantasyon süreçlerinde ağırladık. Programımızın geçtiğimiz dönem ilk mezunlarını sektöre kazandırmanın gururunu yaşıyoruz. Bu yılki öğrencilerimize üniversitemizin rozetlerini takarak, bölüm temsilcisi öğrencilere kimlik kartlarını bizzat takdim ettik. Öğrencilerimize üniversitemizde geçirecekleri süre zarfında başarılı ve verimli bir eğitim süreci diliyorum. Onları en iyi şekilde ağırlamaya özen göstereceğiz” diye konuştu.

Akademik iş birlikleri ve gelecek perspektifi

Prof. Dr. Budak, Ege Üniversitesi'nin Türk Cumhuriyetleri ile ikili ilişkilerini her geçen gün güçlendirdiğini belirterek, “'Tek millet, iki devlet’ anlayışıyla, ortak kültürel mirası paylaştığımız Azerbaycan ile olan dostluğumuzu akademik ve bilimsel çalışmalarla daha ileriye taşıyacağız. Üniversitemizin uluslararasılaşma misyonu çerçevesinde Özbekistan ile de benzer ikili anlaşmalar yapıyoruz. Gönül coğrafyamızla bağlarımızı güçlendirmeye devam edeceğiz. Çift Diploma Programı’nın başarılı bir şekilde yürütülmesine katkı sağlayan her iki üniversitenin mensuplarına teşekkür ediyorum” dedi.