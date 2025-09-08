Ege Meslek Yüksekokulu ile Doğu İklimlendirme Sanayi ve Ticaret A.Ş. arasında “Mesleki ve Teknik Eğitimi Destekleme İş Birliği Protokolü” imzalandı.

EÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Mehmet Ersan, Ege Meslek Yüksekokulu Müdürü Prof. Dr. Emre Ercan, Doğu İklimlendirme A.Ş. Genel Müdürü Seçkin Tuncer Erdoğmuş, firma sahibi Ahmet Akyar, akademisyenler ve firmanın insan kaynakları yetkililerinin katılımıyla gerçekleşen imza töreni, üniversite-sektör iş birliğinde yeni bir dönemin kapısını araladı.

“Öğrencilerimizin mesleki gelişimine katkı sağlayacağız”

İmza töreninde konuşan Prof. Dr. Mehmet Ersan, protokolün hem öğrencilere hem de sektöre önemli katkılar sunacağını belirtti. Prof. Dr. Ersan, şunları söyledi:

"İmzaladığımız bu protokol ile öğrencilerimizin staj ve iş bulma imkânlarını artırmayı, akademik ve sosyal etkinliklerle mesleki gelişimlerini desteklemeyi hedefliyoruz. Ayrıca üniversite ve sektör arasında bilgi paylaşımını güçlendireceğiz. Bu kapsamda seminerler, teknik geziler, yarışmalar ve konferanslar gibi birçok etkinlik düzenleyeceğiz. Programı başarıyla tamamlayan öğrencilerimize Doğu İklimlendirme A.Ş. bünyesinde istihdam desteği sağlanacak. Ege Üniversitesi olarak 70 yıllık akademik birikimimizi özel sektörle buluşturmaya devam ediyoruz."

“Gençlere iş ve staj desteği sağlayacağız”

Doğu İklimlendirme A.Ş. Genel Müdürü Seçkin Tuncer Erdoğmuş ise, bu iş birliğinden duydukları memnuniyeti dile getirerek, gençlere fırsatlar sunmanın öncelikleri arasında olduğunu vurguladı.

Erdoğmuş, “Ege Üniversitesi ile gerçekleştirdiğimiz bu protokol, geleceğin meslek profesyonellerine katkı sağlayacak. Firma olarak gençlerin sektöre kazandırılması için staj ve istihdam desteği sunacağız. Öğrencilerin gelişimini destekleyecek projelere imza atmak bizim için büyük mutluluk” dedi.

Sanayi ve üniversite el ele

Protokol kapsamında, öğrencilere teknik eğitimlerin yanı sıra uygulamalı çalışmalar ve sektör deneyimi kazandırılacak. Bu sayede, öğrencilerin mezuniyet sonrası iş hayatına daha hazır bir şekilde adım atmaları hedefleniyor.

Ege Üniversitesi’nin sanayi ile güç birliği adımlarına bir yenisini eklediği bu iş birliği, gençlere kariyer yolculuklarında önemli bir avantaj sağlayacak.