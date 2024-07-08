Eü'de 15 Temmuz Anısına Kitap Sergisi Açıldı

Ege Üniversitesi Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı, 15 Temmuz hain darbe girişiminin yıl dönümü için özel bir sergi düzenledi. "15 Temmuz Konulu Kitap Sergisi", demokrasiyi hatırlatmak ve gelecek kuşaklara aktarmak amacıyla önemli bir adım olarak değerlendiriliyor.

5 Temmuz Konulu Kitap Sergisi

Ege Üniversitesi (EÜ) Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri kapsamında özel bir sergi düzenledi. “15 Temmuz Konulu Kitap Sergisi”, üniversitenin Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı koleksiyonundan seçilmiş yayınlarla oluşturuldu.

Kamuoyuna davet

Serginin açılışını yapan Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkan Vekili Nedim Hant, serginin amacını şu sözlerle açıkladı: “Kütüphaneler, bilgi ve belgelerin toplandığı, muhafaza edildiği ve araştırmacılara sunulduğu önemli merkezlerdir. 15 Temmuz 2016 darbe girişiminin ülkemizdeki demokrasi mücadelesini ve milli birliği hatırlatmak, gelecek kuşaklara aktarmak için bu sergiyi düzenledik.”

Sergi, EÜ Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı'nda 19 Temmuz 2024 tarihine kadar ziyaret edilebilecek. Üniversite yönetimi, öğrenciler ve akademisyenlerin yanı sıra kamuoyunu da sergiyi ziyaret etmeye davet ediyor.