Ege Üniversitesi Etnografya Müzesi’nin ev sahipliğinde düzenlenen “Müze Söyleşileri”nin yedinci ve son etkinliği olan “Hikâyeleriyle Anadolu'nun Türküleri”, Marmara Bölgesi türküleriyle tamamlandı. Etkinlik, EÜ Etnografya Müzesi Müdürü Doç. Dr. Dilek Maktal Canko’nun ev sahipliğinde gerçekleşti.

Gecede, projenin yaratıcılarından Yılmaz Demirtaş sevda temalı türküler seslendirdi. Ona, EÜ Devlet Türk Musikisi Konservatuvarı mezunları Burak Şenışık ve Hasan Or müzik aletleriyle eşlik etti. Gezgin ve yazar Semra Yeşil ise türkülerdeki hikâyeleri dinleyicilere aktararak etkinliğe derinlik kattı. İzmir Turizm Folklor Derneği’nin düzenlediği dans gösterisi, türkülerin ruhunu sahneye taşıdı.

“Türkü hayattır, türkü biziz”

Sanatçı Yılmaz Demirtaş, türkülerin Anadolu’nun derin kültürel mirasını yansıttığını belirterek, "Amacımız, Anadolu’nun bize bıraktığı türkülerimizi hikâyeleriyle anlatmak. Türkülerdeki yaşanmışlıkları dinleyicilerimizle paylaşmak bizi mutlu ediyor. Türkü hayattır, türkü biziz" diye konuştu. Semra Yeşil ise türkü hikâyelerinin unutulmaması gerektiğini vurgulayarak, "Dinleyicilerimizde farkındalık yaratmak ve tarihte türkü hikâyelerini anlatarak bir sayfa olmayı hedefliyoruz" diye aktardı.