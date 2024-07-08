Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi'nin çocuk ürolojisi alanında faaliyet gösteren bilim dalı, European Board Of Pediatric Urology (EBPU) tarafından yeniden akreditasyon aldı. Prof. Dr. İbrahim Ulman ve ekibi, akreditasyon belgesini Rektör Prof. Dr. Necdet Budak’a takdim etti.

"Prof. Dr. İbrahim Ulman ve ekibine teşekkür ediyorum”

Ege Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Necdet Budak, “Üniversite olarak her alanda akreditasyon çalışmalarına devam ediyoruz. Hem kurumsal hem de birim düzeyinde kaliteyi önemsiyoruz. Tıp Fakültesi Hastanemiz, bölgeye ve ülkemize sağlık hizmeti sunarken eğitim kalitesini de tescillemeye devam ediyor. Çocuk Cerrahisi Anabilim Dalı Çocuk Ürolojisi Bilim Dalı, uluslararası akreditasyonunu yenileyerek bu standartları kanıtladı. Prof. Dr. İbrahim Ulman ve ekibine teşekkür ediyorum” dedi.

Uluslararası referans niteliğinde

Çocuk Ürolojisi Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. İbrahim Ulman, “2018'de aldığımız Avrupa akreditasyonu başarıyla yenilendi. Bilim dalımız, Türkiye’nin ilk çocuk ürolojisi bilim dalı olmanın yanı sıra, Avrupa akreditasyonuna sahip nadir merkezlerden biridir. Bu belge, eğitimimizin uluslararası tescili anlamına gelmektedir ve yurt dışından gelen uzmanlar için önemli bir referanstır. Bilimsel çalışmalarımız, uluslararası yayınlarımız, düzenlediğimiz kurs ve kongreler bu başarıda etkili oldu. Doç. Dr. Ali Tekin, Doç. Dr. Sibel Tiryaki ve iki yan dal asistanımızla çalışmalarımıza devam ediyoruz” diye konuştu.