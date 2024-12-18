Ege Üniversitesi’nde gaz lambasının tarihi serüveni sanatseverlerle buluştu! İlhan Küçükahmetler’in koleksiyon hikâyesi etkinliğe damga vurdu.

Tarihe ışık tutan bir söyleşi

Ege Üniversitesi Etnografya Müzesi, sanat ve tarihseverleri bir araya getiren “Müze Söyleşileri” kapsamında önemli bir etkinliğe ev sahipliği yaptı. “Aydınlanma Tarihinde Gaz Lambasının Yeri” başlıklı söyleşide, gaz lambasının tarihsel ve kültürel önemi detaylarıyla ele alındı. Etkinlik, EÜ Arkeoloji Bölümü öğretim üyesi Prof. Dr. Haluk Sağlamtimur moderatörlüğünde gerçekleştirildi.

Koleksiyon hikâyesi katılımcıları etkiledi

Gaz lambası koleksiyonuyla tanınan İlhan Küçükahmetler, etkinlikte yaptığı sunumda koleksiyonculuk serüvenini anlattı. Küçükahmetler, “Gaz lambalarıyla çocukluğumda tanıştım ve bu lambaları geleceğe taşımak benim için bir tutku hâline geldi. Koleksiyonerlik bir sonuç değil, sürecin kendisidir” ifadelerini kullandı. Sunumda, gaz lambasının tarihsel gelişimi ve medeniyete katkıları da ele alındı. Küçükahmetler ayrıca koleksiyonundaki nadide parçaları slaytlarla sergiledi.

Sanat ve akademi bir arada

Etkinliğe, EÜ Güzel Sanatlar Tasarım ve Mimarlık Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Alev Fatoş Parsa, EÜ İletişim Fakültesi öğretim üyesi Prof. Dr. Zuhal Özel Sağlamtimur ve çok sayıda sanatsever katıldı. Etkinlik sonunda Koleksiyoner İlhan Küçükahmetler’e teşekkür belgesi takdim edildi. Söyleşi dizisinin önemine değinen Prof. Dr. Haluk Sağlamtimur, “Bu söyleşi dizisi, koleksiyonerlerin eserlerini tanıtarak onları gelecek nesillere taşımayı amaçlıyor” dedi. Etkinlik, EÜ Etnografya Müzesi’nin kültürel miras çalışmalarının bir parçası olarak büyük beğeni topladı.